Aktien Frankfurt Schluss: Starker Euro bremst den Dax aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Dienstag nur wenig bewegt. Positive Impulse durch neue Rekorde an den US-Börsen sprangen dieses Mal nicht auf den deutschen Aktienmarkt über. Europa-Chefin Christine Romar vom Broker CMC Markets sah den Hauptgrund im starken Euro: "Ein Euro auf dem Weg in Richtung 1,20 zum US-Dollar ist das, was Deutschlands Exporteure derzeit so gar nicht gebrauchen können." Und da es im deutschen Leitindex jede Menge Exporteure gebe, "hat der deutsche Leitindex in den vergangenen Tagen und auch heute das Nachsehen gegenüber der Wall Street".

Richtungslos pendelte der Dax zwischen kleinen Gewinnen und Verlusten, wobei es ihm kurzzeitig auch wieder gelang, die Hürde von 25.000 Punkten zu überwinden. Diese hatte er vor gut einer Woche unterschritten. Letztlich beendete das deutsche Börsenbarometer den Tag 0,15 Prozent tiefer auf 24.894,44 Punkte. Der MDax , der Index der mittelgroßen Werte, verlor 0,31 Prozent auf 31.727,85 Punkte. Europaweit und auch in den USA wurden derweil Gewinne verbucht.

So stieg der EuroStoxx 50 um 0,62 Prozent auf 5.994,59 Zähler und auch außerhalb der Euroregion legten der Schweizer SMI und der britische FTSE 100 zu. Jenseits des Atlantiks sprang der breite S&P 500 kurz vor dem europäischen Börsenschluss auf ein Rekordhoch. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Nasdaq 100 erreichte den höchsten Stand seit Anfang November.

Der Euro kletterte am frühen Abend zuletzt auf 1,199 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Juni 2021. Mitte Januar hatte die Gemeinschaftswährung noch weniger als 1,16 Dollar gekostet. Die Eskalation des Konflikts um die zu Dänemark gehörende autonome Arktisinsel Grönland durch US-Präsident Donald Trump hatte dann jedoch den Dollar unter Druck gebracht./ck/stw