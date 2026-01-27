Aktien New York: Unitedhealth belastet Dow - Tech-Werte vor Zahlen gesucht

NEW YORK (dpa-AFX) - Hohe Kursverluste der Aktien von Krankenversicherern und steigende Tech-Schwergewichte haben am Dienstag das Bild im frühen US-Börsengeschäft geprägt. Im Leitindex Dow Jones Industrial brachen die Papiere des Versicherers UnitedHealth um fast 20 Prozent ein. Als ein Schwergewicht im Index drückten die Verluste den Dow um 0,7 Prozent nach unten auf 49.075 Zähler.

Dagegen ging es an der technologielastigen Nasdaq-Börse mit den Kursen überwiegend nach oben. Anleger könnten sich damit kurz vor den Quartalsbilanzen von Branchengrößen wie Microsoft , Apple und Tesla für erfreuliche Geschäftszahlen positionieren. Der Nasdaq 100 legte im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 25.841 Punkte zu.

Der marktbreite S&P 500 lag mit 0,2 Prozent moderat im Plus bei 6.967 Punkten./bek/nas

