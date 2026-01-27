ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Roche auf 'Underperform' - Ziel 230 Franken
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. "Ein neuer Tag, ein neues Inkretin" - der Markt für Abnehmmittel werde immer härter umkämpft, schrieb Michael Leuchten am Dienstag. Letztlich lägen die Phase-II-Daten von Roches CT-388 etwa auf Augenhöhe mit Zepbound von Eli Lilly. Wenn CT-388 mit der Phase III durch sei, seien wohl noch viel mehr Alternativen am Markt./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 02:30 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 02:30 / A.M.
