ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" belassen. Conti könnte der Hauptprofiteur von Antidumping-Zöllen der EU auf die Einfuhr von Pkw-Reifen aus China sein, schrieb Analyst Akshat Kacker am Montagnachmittag. Er reagierte mit seinem Branchenkommentar auf die Anordnung der EU-Kommission, ab dem 23. Januar die entsprechenden Einfuhren zollamtlich zu erfassen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 16:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 00:15 / GMT
