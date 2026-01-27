ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für BASF auf 36 Euro - 'Underweight'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BASF von 40 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Eckdaten für das vierte Quartal aus der Vorwoche dürften die in den vergangenen zwölf Monaten bereits massiv gesunkenen operativen Ergebnisschätzungen für 2026 weiter drücken, schrieb Chetan Udeshi am Montagabend. Die Aktie habe sich im Gegensatz dazu gut gehalten und von der fundamentalen Ausgangslage abgekoppelt. BASF sei nun einer der teuersten Zykliker in der gesamten Chemiebranche./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 22:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
BASF
JP Morgan

Das könnte dich auch interessieren

Chemiekonzern
BASF prüft Trennung von Tochter Trinamixgestern, 17:04 Uhr · Reuters
BASF prüft Trennung von Tochter Trinamix
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista
Alle Premium-News