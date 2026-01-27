ANALYSE-FLASH: UBS belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 35,70 Euro

Infrastruktur
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 35,70 Euro auf "Buy" belassen. Nach der Kursschwäche seit Mitte des Vorjahres zeichne sich nun eine Trendwende ab, schrieb Polo Tang am Montagabend. Die Kapitalmarkttage von Verizon und T-Mobile US dürften ebenso ermutigen wie die Telekom-Quartalszahlen Ende Februar./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 20:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Deutsche Telekom
UBS

