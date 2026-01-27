Chinesischer Sport-Riese Anta steigt bei Puma ein

- von Alexander Hübner und Scott Murdoch

München/Sydney, 27. Jan (Reuters) - Der kriselnde Sportartikelkonzern Puma bekommt einen chinesischen Großaktionär.

Der Branchenriese Anta Sports übernimmt für gut 1,5 Milliarden Euro das 29,1-Prozent-Aktienpaket der französischen Milliardärsfamilie Pinault, wie beide Unternehmen am Dienstag mitteilten. Die Pinault-Familienholding Artemis hatte die Beteiligung an Puma zum Verkauf gestellt, um ⁠ihren mehr als sieben Milliarden Euro ‍schweren Schuldenberg abzubauen. Die an der Hongkonger Börse gelistete Anta Sports nannte den Einstieg bei Puma einen "bedeutenden Schritt in der Globalisierungsstrategie". Die Chinesen begnügen sich aber vorerst mit einem Minderheitsanteil und wollen kein Angebot für die restlichen Puma-Aktien abgeben.

Puma selbst sprach von ‌einem Vertrauensbeweis in seine strategische Ausrichtung. Anta wolle Puma dabei unterstützen, sein Markenpotenzial voll auszuschöpfen. "Wir konzentrieren uns darauf, unsere Marke global zu stärken und überzeugende Produkte auf den Markt zu bringen", erklärte das ‍Unternehmen aus dem fränkischen Herzogenaurach.

In China kommt Anta nach eigenen Angaben mit der eigenen Marke und mit Fila auf einen Marktanteil von knapp 25 Prozent und sieht sich als Marktführer. Die Chinesen halten auch 40 Prozent an Amer Sports, die hinter Marken wie Salomon-Ski, Wilson-Tennisschlägern und Arc'teryx-Outdoorbekleidung steht. Im vergangenen Jahr hatte Anta bereits die deutsche Outdoor-Marke Jack Wolfskin übernommen, die in Schwierigkeiten geraten war.

PUMA WILL ABKEHR VOM BILLIG-IMAGE

"Puma ist eine traditionsreiche Marken-Ikone", sagte Anta-Chef Ding Shizhong. "Damit werden wir die Globalisierung von Anta Sports weiter beschleunigen und das nächste Wachstumskapitel in den globalen Sportmärkten - einschließlich China - schreiben." ‍Puma hatte zuletzt auf dem weltweiten Markt an Boden verloren und war von der Nummer ⁠drei nach Nike und Adidas hinter Konkurrenten wie New Balance, Skechers und Lululemon abgerutscht. Mit einer Abkehr vom Billig-Image und der Konzentration auf wichtige Sportarten will der neue, vom Rivalen Adidas gekommene Vorstandschef Arthur Hoeld Puma wieder in die richtige Spur bringen.

Anta Sports will Puma vor allem in China auf die Sprünge helfen. "Puma ‍hat auf dem chinesischen Markt mehr Potenzial", sagte Anta-Manager Wei Lin. Der fränkische Konzern mit der Raubkatze als Logo erwirtschafte dort nur sieben Prozent des weltweiten Umsatzes. "Wir wissen, wie wir Puma in China erfolgreicher machen können."

"Wir haben Vertrauen ⁠in den Vorstandschef und sein Team", sagte der Anta-Manager der Nachrichtenagentur Reuters. Anta will bei Puma vor allem über den Aufsichtsrat Einfluss nehmen und dazu die beiden Mandate der Franzosen übernehmen. Man wolle "auf Augenhöhe zusammenarbeiten, ohne Abstriche in puncto Unabhängigkeit zu machen", sagte Ding. Eine komplette Übernahme sei "derzeit" nicht geplant. An der Börse wurde die Puma-Aktie zeitweise um mehr als 20 Prozent höher gehandelt, ‍später lag sie noch acht Prozent im Plus bei 23,28 Euro.

"Wir sind der ‌Ansicht, dass der Puma-Aktienkurs der vergangenen Monate das langfristige Potenzial der Marke nicht vollständig widerspiegelt", sagte Anta-Chef Ding. Von einem Höchststand von fast 115 Euro war das Papier nach dem Abschied von Puma-Chef Björn Gulden zu Adidas bis auf 15,30 Euro abgestürzt. Der Plan seines Nachfolgers Arne Freundt, der auf eine teure Markenkampagne gesetzt hatte, war gefloppt. Der Umsatz dürfte im vergangenen Jahr um mehr als zehn Prozent auf unter acht Milliarden Euro gesunken sein.

Anta Sports kam 2024 auf umgerechnet 8,2 Milliarden Euro Umsatz, knapp die Hälfte davon mit der eigenen Marke. Amer Sports ist darin noch nicht eingerechnet. Anta führte 2019 ein Konsortium zur Übernahme des aus Finnland stammenden Unternehmens an und brachte Amer 2024 an die New Yorker Börse. Von 2020 bis 2024 habe Amer den Umsatz auf gut fünf Milliarden Dollar mehr als verdoppelt, vor allem mit dem Ausbau des Online-Geschäfts. Das will Hoeld auch ⁠bei Puma forcieren. Ein Viertel des Amer-Umsatzes kommt inzwischen aus China.

Artemis war 2018 zum größten Puma-Aktionär geworden, als der französische Luxusgüterkonzern Kering seine Beteiligung an die eigenen Aktionäre übertragen hatte.

(Bearbeitet von Olaf Brenner; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‍Unternehmen und Märkte).)