APA ots news: Allianz setzt sich bei den Winterspielen Milano Cortina 2026...

München/Mailand/Wien (APA-ots) - - Als offizieller Versicherer der  
Olympischen und Paralympischen 
Bewegungen ermöglicht die Allianz sichere und erfolgreiche Wettkämpfe 
für Veranstalter und Fans. 

- Die Unterstützung von Athletinnen und Athleten steht im Mittelpunkt 
der Partnerschaft. Mitglieder des "Team Allianz" treten in 
vielfältigen Sportdisziplinen an. 

- 20 Jahren Partnerschaft mit der Paralympischen Bewegung: Allianz 
setzt sich weiterhin für Inklusion durch Sport ein. 

- Die "Safety Sled"-Initiative der Allianz verdeutlicht ihr 
Engagement für Sicherheit im Wintersport. 

- In mehr als 40 Märkten beleuchtet die Allianz Kampagne "Step into 
Life" entscheidende Momente als Grundstein für herausragende 
Leistungen. 

Vor dem Hintergrund einer zunehmend gespaltenen Welt trägt die 
Allianz als offizieller Versicherer der Olympischen und 
Paralympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 dazu bei, Menschen zu 
friedlichen Wettkämpfen bei einem der größten internationalen 
Sportereignisse zusammenzubringen. Athletinnen und Athleten aus aller 
Welt profitieren von der Unterstützung durch Allianz, um im 
sportlichen Wettkampf herauszuragen und sich auf ihre Zukunft nach 
den Spielen vorzubereiten. Die Einführung des Safety Sled ist der 
erste Schritt der Allianz zur Verbesserung der Sicherheit im 
Bobsport. 

Zweihundert Allianz Mitarbeitende sowie Kundinnen und Kunden 
werden am Paralympischen Fackellauf teilnehmen und dabei die Flamme 
bis zur Eröffnungszeremonie der Paralympischen Spiele am 6. März 2026 
tragen, um Zusammenhalt zu symbolisieren. Anlässlich des 20-jährigen 
Jubiläums der Partnerschaft der Allianz mit der Paralympischen 
Bewegung unterstreicht das Unternehmen seine kontinuierliche 
Unterstützung für Inklusion durch Sport. 

"Wir sind stolz darauf, dass die Allianz erneut mit den 
Olympischen und Paralympischen Bewegungen zusammenarbeitet, um die 
Winterspiele Milano Cortina 2026 Wirklichkeit werden zu lassen. 
Italien ist einer unserer Kernmärkte weltweit, und ich möchte unseren 
Allianz Kolleginnen und Kollegen Anerkennung aussprechen, die das 
Gastgeberland dabei unterstützt haben, die Welt in einem Geist des 
Zusammenhalts und der Herzlichkeit willkommen zu heißen. 

Ob wir Athletinnen und Athleten in ihrer Vorbereitung auf den 
Wettkampf und das Leben unterstützen oder Organisatoren sowie 
Zuschauerinnen und Zuschauer absichern - die Allianz unterstützt die 
Spiele, um den olympischen Geist über die Sportstätten hinaus zu 
verstärken, sodass er Menschen überall auf der Welt inspirieren 
kann", sagte Oliver Bäte, Vorstandsvorsitzender der Allianz SE . 

Zwtl.: Sicherheit für den Sport 

Das Engagement der Allianz für Milano Cortina 2026 begann Jahre 
vor der Veranstaltung. Dabei arbeitete der Versicherer eng mit dem 
italienischen nationalen Organisationskomitee zusammen, um 
maßgeschneiderte Versicherungslösungen zu entwickeln, die den 
besonderen Anforderungen bei der Ausrichtung der Winterspiele an 
vielfältigen und über Mailand und die Dolomiten und italienischen 
Alpen verstreuten Veranstaltungsorten gerecht werden. Dazu gehören 
Versicherungslösungen für das gesamte Sportökosystem - für Sachwerte, 
Haftungsszenarien, Cyberbedrohungen und Reiseunterbrechungen; diese 
werden in enger Abstimmung mit dem Internationalen Olympischen 
Komitee und der Einbindung des internationalen Versicherungsmarktes 
entwickelt. Allianz Partners bietet Fans eine Ticket-Versicherung und 
stellt Mitgliedern der olympischen Familie vor Ort eine medizinische 
Assistenzdeckung zur Verfügung. 

Als Versicherer und Risikomanager spielt die Allianz auch eine 
zentrale Rolle bei der Verbesserung der Sicherheit - sowohl in der 
Sportwirtschaft als auch in den Sportarenen, auf Pisten und Bahnen. 
Seit Januar 2025 arbeitet sie mit dem Deutschen Bob- und 
Schlittenverband zusammen, um die Sicherheitsstandards im Bobsport zu 
erhöhen . Im Zentrum der Initiative steht der Safety Sled , ein 
Vorserien-Bob, der bei den Weltmeisterschaften 2025 eingesetzt wurde. 
An Renntagen, einschließlich derer bei Milano Cortina 2026, 
analysiert der Safety Sled die Eis- und Bahnverhältnisse und gibt 
Pilotinnen und Piloten wertvolle Erkenntnisse, damit sie sich optimal 
auf ihren ersten Durchgang vorbereiten können. 

Zwtl.: Exzellenz im Sport und Leben 

Die Unterstützung von Athletinnen und Athleten steht weiterhin im 
Mittelpunkt der Partnerschaft von Allianz mit den Olympischen und 
Paralympischen Bewegungen. Das Team Allianz umfasst nun stolze 120 ( 
Para-)Athletinnen und Athleten aus 33 Ländern. 38 davon betreiben 
Wintersportdisziplinen und 28 von ihnen werden voraussichtlich an den 
Olympischen und Paralympischen Winterspielen Milano Cortina 2026 
teilnehmen. Kern der Förderung sind das Buddy Program und MoveNow , 
die Mentoring, Finanzbildung und Karrierecoaching bieten und 
Athletinnen und Athleten helfen, die Herausforderungen von Sport und 
Leben zu meistern. 

Zwtl.: Einheit und Inklusion: 20 Jahre Allianz Paralympics- 
Partnerschaft 

2026 feiert die Allianz 20 Jahre Partnerschaft mit der 
Paralympischen Bewegung, unterstreichen durch die Zusammenarbeit beim 
Paralympischen Fackellauf für Milano Cortina 2026 . 2006 knüpfte die 
Allianz erstmals Kontakt zum Internationalen Paralympischen Komitee ( 
IPC) und zum Deutschen Behinderten Sportverband (DBS). Dieses erste 
Engagement mündete in eine strategische Beziehung, in der sich die 
Allianz vom frühen Unterstützer zum ersten internationalen Partner 
des IPC im Jahr 2010 und schließlich zum weltweiten Olympischen und 
Paralympischen Partner 2021 entwickelte. 

Über zwei Jahrzehnte ist die Allianz maßgeblich daran beteiligt, 
die Sichtbarkeit und Professionalität paralympischer Sportarten zu 
steigern, Inklusion auszubauen und Athleten, Familien, Fans und 
Gruppen in der gemeinsamen Begeisterung für das menschliche Potenzial 
zusammenzubringen. Auch weiterhin wird das Unternehmen sich dafür 
einsetzen, den Zugang zum Parasport in unterrepräsentierten Regionen 
auszubauen und neue Generationen zu integrieren - in der Überzeugung, 
dass Sport für alle da ist. 

Zwtl.: Globale "Step Into Life"-Kampagne 

Die Milano Cortina 2026-Aktivierung der Allianz, "Step Into Life" 
- in deutschsprachigen Märkten "Da für dein Leben" -, fokussiert auf 
die Themen physische Einsatzbereitschaft und mentale Sicherheit als 
Grundlage außergewöhnlicher Leistung. Die globale Kampagne begeistert 
durch TV-Spots und innovative digitale Gesundheitstools . Sie 
verbindet Millionen Menschen in mehr als 40 Märkten und hat bisher 
über 500.000 Besucher auf die globale Landingpage des Unternehmens 
geführt. So erreicht die Allianz ihr Ziel, Menschen durch Sport und 
Alltagsmomente zu einen. 

"Unsere Kampagne rückt einen universellen Moment ins Rampenlicht 
- das Innehalten direkt bevor man etwas Großes beginnt. Ob eine 
Athletin oder ein Athlet am Start oder jemand, der vor einer 
entscheidenden Herausforderung steht: Es ist der Augenblick, in dem 
sich die Konzentration schärft und Vorbereitung und Resilienz die 
Leistung bestimmen. Die Allianz unterstützt diesen entscheidenden 
Moment und steht Athletinnen und Athleten und anderen Menschen zur 
Seite, damit sie mit Zuversicht in die Zukunft gehen können", sagte 
Eike Bürgel , Leiterin der Olympischen und Paralympischen 
Partnerschaft bei der Allianz. 

Zwtl.: Starker Auftritt in ganz Italien 

Im Gastgeberland Italien wird Allianz den Paralympischen 
Fackellauf durch 13 Städte anführen und hat eine fortlaufende 
nationale TV-Kampagne gestartet, die italienische Athletinnen und 
Athleten (Sportlegenden sowie die Stars dieses Jahres) feiert und 
damit zum Ausdruck bringt, wie stark die Spiele Menschen über 
Regionen und Generationen hinweg vereinen können. 

Weitere Aktionen umfassen Gemeinschaftsveranstaltungen, 
Engagement in sozialen Medien und Partnerschaften dem Nationalen 
Olympischen Komitee Italiens , dem Nationalen Paralympischen Komitee 
Italiens und nationalen Sportverbänden. Über die Spiele hinaus 
engagiert sich Allianz Italien langfristig durch die Fondazione 
Allianz UMANA MENTE , die junge Menschen mit Behinderungen 
unterstützt und den Zugang zum Sport fördert. 

Lauren Day 
Tel. +49 89 3800 3345 
E-Mail: lauren.day@allianz.com 

Florian Amberg 
Tel. +49 89 3800 15924 
E-Mail: florian.amberg@allianz.com 

Heidi Polke 
Tel. +49 89 3800 90777 
E-Mail: heidi.polke@allianz.com 

Patricia Segovia 
Tel. +49 89 3800 67589 
E-Mail: patricia.segovia@allianz.com 

   Allianz Österreich 
   Dr. Thomas Gimesi 
   Telefon: +43 676 878 222 914 
   E-Mail: presse@allianz.at 
   Website: https://www.allianz.at/ 

