APA ots news: Drei und Niederösterreichischer Landesfeuerwehrverband...

dpa-AFX · Uhr
APA ots news: Drei und Niederösterreichischer Landesfeuerwehrverband starten neue Ära der Wetterdatenerfassung.

Ziel der neuen strategischen Kooperation ist flächendeckendes  
Wettermessnetz für ganz Niederösterreich. Drei baut sein 
zukunftsweisendes Drei Wetternetz in allen Bundesländern aus. 

Wien (APA-ots) - Vor dem Hintergrund des fortschreitenden Klimawandels  
und immer 
häufigeren Wetterextremen wie im Herbst 2024 werden möglichst präzise 
und lokale Wetterprognosen immer wichtiger. Mit Drei Wetter vereint 
der Telekom-Komplettanbieter Mobilfunk, Digitalisierung und 
Meteorologie für punktgenaue Wettervorhersagen, damit alle Menschen 
im Land frühzeitig und genau informiert werden. 

Neue Partnerschaft mit dem Niederösterreichischen 
Landesfeuerwehrverband 

Nach dem erfolgreichen Start in Vorarlberg mit mehr als dreimal 
so vielen Messstationen wie bisher, baut Drei sein Wettermessnetz 
österreichweit aus. Die neue strategische Kooperation mit dem 
Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverband bringt Drei dem Ziel, 
1.000 Wetterstationen in Österreich zu errichten, einen großen 
Schritt näher. 

Ziel der Partnerschaft ist die Errichtung von rund 100 neuen Drei 
Wetterstationen an Landesfeuerwehr-Gebäuden in ganz Niederösterreich. 
Damit verbunden ist ein strukturierter Datenaustausch mit dem 
Landesfeuerwehrverband Niederösterreich und die gezielte Verbesserung 
der Wettervorhersagen. Mit dem flächendeckenden Messnetz können 
insbesondere bei lokalen Extremwettersituationen wertvolle 
Informationsvorsprünge für Einsätze erzielt werden, um 
Einsatzentscheidungen noch treffsicherer zu machen. Zusätzlich 
profitieren die Feuerwehren in Niederösterreich von Unwetterwarnungen 
über das Produkt "Meteosafe". 

Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner: "Die zunehmenden 
Wetterextreme stellen die Feuerwehren vor immer größere 
Herausforderungen. Für sichere und effiziente Einsätze sind präzise, 
lokale Wetterdaten heute unverzichtbar. Mit der Partnerschaft mit 
Drei und dem Ausbau eines flächendeckenden Wettermessnetzes an 
Feuerwehrstandorten schaffen wir eine wichtige Grundlage für bessere 
Lagebeurteilungen und fundierte Einsatzentscheidungen." 

Die neuen Wetterstationen liefern wertvolle Echtzeitdaten direkt 
aus den Einsatzgebieten und erhöhen damit sowohl die Sicherheit 
unserer Einsatzkräfte als auch den Schutz der Bevölkerung in 
Niederösterreich. Diese Kooperation ist ein wesentlicher Schritt, um 
den Bevölkerungsschutz und die Einsatzfähigkeit der Feuerwehren 
nachhaltig zu stärken." 

Rudolf Schrefl, CEO von Drei : "Mit unserem immer dichter 
werdenden Wettermessnetz verfügen wir über präzise, lokale 
Wetterdaten in ganz Österreich. Dadurch werden wir das Wetter in nie 
dagewesener Qualität erfassen und vorhersagen können." 

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Landesfeuerwehrverband 
Niederösterreich einen starken Partner gewinnen konnten. Um unser 
Ziel, das dichteste österreichweite Wetternetz mit 1.000 Stationen, 
zu realisieren, appellieren wir an weitere Einsatzorganisationen und 
Gemeinden in ganz Österreich, sich unserem zukunftsweisenden Projekt 
per Mail an wetter@drei.com anzuschließen. Alle, die uns einen Mess- 
Standort zur Verfügung stellen, der optimal in unseren Netzausbauplan 
passt, erhalten eine professionelle Drei Wetterstation gratis", so 
Christian Kohl, Senior Head of Enterprise bei Drei . 

Über Drei Wetter 
Mit Drei Wetter schafft Drei gemeinsam mit dem renommierten 
Wetterexperten Jörg Kachelmann und der auf digitale Fernmessungen 
spezialisierten Metrilog Data Services GmbH einen neuen 
Qualitätsstandard für Wetterprodukte. Ziel des Projekts ist eine 
Daseinsvorsorge für alle Menschen in Österreich durch eine 
frühzeitige, präzise und verlässliche Versorgung mit relevanten 
Wetterinformationen. Drei baut aktuell das modernste und dichteste 
Wettermessnetz Österreichs auf - mit rund 1.000 professionellen 
Wetterstationen. Durch die Kombination meteorologischer Expertise, 
technologischer Infrastruktur und intelligenter Produkte ermöglicht 
Drei Wetter Prognosen, die flächendeckend, lokal relevant und für 
alle nutzbar sind. Mehr auf www.drei.at/wetter 

Über Drei. 
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von 
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division 
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 
2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in 
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, 
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten 
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem 
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei 
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich 
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten 
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei 
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs 
erreicht bereits 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 
2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G 
Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für 
gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste 
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at 

