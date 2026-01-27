Arbeitsministerin Bas wirbt für Zuwanderung aus Drittstaaten

Berlin, 27. Jan (Reuters) - Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hat angesichts einer Trendwende bei der Zuwanderung aus Staaten der Europäischen Union (EU) eindringlich für mehr Fachkräfte aus anderen Staaten geworben. Erstmals ⁠seien 2024 mehr ‍EU-Bürger aus Deutschland abgewandert als zugezogen, sagte die SPD-Co-Chefin am Dienstag bei einer Migrationskonferenz der Bundesagentur für Arbeit (BA) in Berlin. Zugleich hinterließen die ‌in den Ruhestand gehenden geburtenstarken Jahrgänge eine Lücke auf dem Arbeitsmarkt, die sich auch nicht schließen lasse, wenn alle ‍inländischen Potenziale gehoben würden. Sie verwies auf den Widerspruch von vielen offenen Stellen bei gleichzeitig hoher Arbeitslosenzahl. Angebot und Nachfrage passten oft nicht zusammen. "Der arbeitslose Schweißer in Kiel ersetzt eben nicht ohne Weiteres die Pflegefachkraft in Konstanz", sagte die Ministerin.

Bei der Arbeitslosenzahl wird für Januar ein Anstieg auf über drei Millionen erwartet. Die ‍Arbeitskräftenachfrage in Deutschland war zuletzt stark gesunken. Laut ⁠der im Dezember veröffentlichten Stellenerhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) gab es im dritten Quartal 2025 rund eine Million offene Stellen. Knapp drei Jahre zuvor lag sie bei ‍einem Rekordwert von fast zwei Millionen.

Bas unterstrich, dass der Zuwachs an ausländischen Beschäftigten in Deutschland bereits jetzt ausschließlich auf Personen aus ⁠Nicht-EU-Staaten zurückgehe. Über eine Million Menschen aus der Ukraine und den Asylherkunftsländern seien inzwischen in Beschäftigung. Die Ministerin räumte zugleich ein, dass komplexe und lange Verwaltungsverfahren Fachkräfte und Arbeitgeber abschreckten. Die Bundesregierung arbeite daran, diese zu ‍beschleunigen und zu vereinfachen. "Arbeit und Migration gehören ‌dabei zusammen, nicht als Widerspruch, sondern als Teil der Lösung", betonte Bas.

Als Erfolgsgeschichte bezeichnete die Ministerin den Zuzug indischer Fachkräfte. Deren Zahl habe sich seit 2020 mehr als verdoppelt. Ihre Arbeitslosenquote liege mit 4,4 Prozent deutlich unter dem Gesamtdurchschnitt, während der Medianlohn von 5400 Euro brutto im Monat darüber liege. Bas verwies auf eine von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit dem indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi unterzeichnete Absichtserklärung zur Anwerbung von Pflegekräften. Sie selbst stehe im Austausch mit ihrem indischen Amtskollegen, um die ⁠Gewinnung von Fachkräften weiter zu verbessern.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‍und Märkte).)