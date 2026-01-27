Auch Slowakei will gegen EU-Importverbot für russisches Gas klagen

27. Jan (Reuters) - Nach Ungarn will auch die Slowakei den von der EU beschlossenen Einfuhrstopp für russisches Gas gerichtlich anfechten.

Man wolle dagegen ⁠vorgehen, dass der ‍Beschluss mit qualifizierter Mehrheit angenommen worden sei, kündigte Ministerpräsident Robert Fico am Dienstag an. Das Importverbot war ‌so ausgestaltet worden, dass keine Einstimmigkeit nötig war, um es gegen den Widerstand von ‍Ungarn und der Slowakei beschließen zu können. "Wir werden die Verletzung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit beanstanden", erklärte Fico. Dabei werde sich die Slowakei mit Ungarn abstimmen. Wann die Slowakei die Klage genau einreichen werde, sagte er nicht.

Ungarn ‍hatte bereits direkt nach der EU-Abstimmung ⁠am Montag angekündigt, vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen das Importverbot zu klagen. Beide Länder, die auf ihre Abhängigkeit von russischen Energielieferungen verweisen ‍und trotz des Ukraine-Kriegs engere Beziehungen zu Moskau pflegen, hatten gegen den Importstopp gestimmt. Bulgarien ⁠hatte sich enthalten. Die EU will die Gasgeschäfte mit ihrem früheren Hauptlieferanten beenden und Russland eine wichtige Einnahmequelle zur Finanzierung des Kriegs gegen die Ukraine entziehen. Das ‍Gesetz sieht vor, den Import ‌von russischem Flüssigerdgas (LNG) bis Ende 2026 und den Bezug von Pipeline-Gas bis Ende 2027 einzustellen.

"Ich hoffe, dass bis zu diesem Verbot der Krieg vorbei ist und alle zur Vernunft kommen", sagte Fico. Er hatte die Pläne wiederholt als Energie-"Selbstmord" bezeichnet und erklärt, der Transitstopp werde sein Land jährlich bis zu 500 Millionen Euro kosten.

