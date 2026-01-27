Bahn-Chefin: Wollen in Konzernleitung 500 Mio Euro pro Jahr einsparen

Berlin, 27. Jan (Reuters) - Beim Umbau der Deutschen Bahn soll auch die Konzernleitung einen spürbaren Beitrag leisten.

Bis zu 500 Millionen Euro pro Jahr sollten dort eingespart werden, sagte Bahn-Chefin Evelyn Palla am Montagabend ⁠beim Neujahrsempfang des Unternehmens ‍vor Journalisten. Sie ließ offen, ab wann das Ziel im Berliner Bahn-Tower erreicht werden soll. Es werde eine deutliche Verschlankung und mehr Verantwortung für die operativen ‌Einheiten geben. 2026 werde das Jahr des Umbaus, ab Sommer sei eine zweite Veränderungswelle zu erwarten.

Die gebürtige Südtirolerin, die seit Oktober im ‍neuen Amt ist und bei der Deutschen Bahn vorher den Regionalverkehr verantwortet hatte, hat bereits die Vorstände in der Holding und bei den Töchtern verkleinert. Im Dezember hatte Palla angekündigt, in der Holding sollten mindestens 30 Prozent der Jobs wegfallen - von aktuell rund 3500 Stellen.

Die Bahn-Chefin hat der Unpünktlichkeit den Kampf angesagt, die am Image des Konzerns nagt. Außerdem soll ‍das operative Ergebnis gedreht werden. Palla sagte, die Pünktlichkeit werde ⁠aber dieses Jahr noch ein Problem bleiben. Es gebe mit rund 28.000 Baustellen insgesamt 2000 mehr als im vergangenen Jahr. Damit soll das marode Schienennetz saniert werden, kurzfristig führt dies aber noch zu vielen ‍Verspätungen, weil das Netz ohnehin schon überlastet ist.

KRITIK AN ZU VIELEN BAUSTELLEN UND FEHLENDER PLANBARKEIT

Der Verband der Güterbahnen kritisierte, dass die Baustellen von ⁠der Infrastrukturtochter der Bahn häufig schlecht koordiniert würden. Das führe dazu, dass mehr Güterverkehr auf die Straße verlagert werde. Ab Februar gibt es für mehrere Monate Vollsperrungen auf den Strecken Hagen-Wuppertal-Köln sowie Nürnberg-Regensburg. Auch Berlin-Hamburg wird weiter von Grund auf saniert. ‍Der Verband der Güterbahnen bemängelte zudem, dass Baustellen ‌zum Teil nicht rechtzeitig angekündigt und die versprochenen Bauzeiten nicht eingehalten würden.

Nach Angaben des Eisenbahn-Branchenverbandes VDV wurden im Güterverkehr 2025 knapp 134 Milliarden Tonnenkilometer zurückgelegt. Im längerfristigen Vergleich mit dem Jahr 2016 entspreche dies einem Rückgang von 3,2 Prozentpunkten. Im Netz verschärften sich zudem derzeit die Engpässe.

Zu Geschäftszielen äußerte sich Bahn-Chefin Palla nicht. Ein Insider hatte der Nachrichtenagentur Reuters zuletzt gesagt, 2026 plane die Bahn mit einem Umsatz von gut 28 Milliarden Euro. Unter dem Strich dürfte noch ein Verlust von rund 180 Millionen Euro anfallen. Im operativen Geschäft wird aber mit einem positiven ⁠Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) von rund 500 Millionen Euro kalkuliert.

