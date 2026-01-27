Bas will Sozialstaatsreform rasch umsetzen - Städtetag vermisst Einsparungen

Berlin, 27. Jan (Reuters) - Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) dringt auf eine rasche Umsetzung von Vorschlägen für eine Sozialstaatsreform, die bei Verbänden auf ein geteiltes Echo stoßen.

Der Deutsche Städtetag kritisierte am Dienstag fehlende finanzielle Entlastungen für die Kommunen. Die ⁠Arbeitgeber forderten einen stärkeren ‍Fokus auf die Arbeitsvermittlung. Die SPD-Co-Chefin unterstrich, das soziale Schutzniveau solle erhalten bleiben. Ziel sei nicht die Kürzung von Leistungen. "Es kann dazu führen, dass eben Menschen, die Leistungen, die ihnen ‌zustehen, auch endlich bekommen. Das ist erstmal die gute Botschaft", sagte Bas.

Mit dem Umbau soll laut Bas das Vertrauen in den Staat gestärkt werden. Ein ‍funktionierender Sozialstaat sei "auch ein wichtiger Puffer gegen Populismus und Extremismus". Die von einer Expertenkommission aus Bund, Ländern und Kommunen einstimmig beschlossenen 26 Maßnahmen zeigten die Handlungsfähigkeit des Staates. "Ich würde sagen, die Kommission hat geliefert. Jetzt sind wir dran", sagte Bas und kündigte an, auf ihre Kollegen in Bund, Ländern und Kommunen zuzugehen: "Ich erwarte dabei von allen, dass sie mitziehen und mitmachen."

Kern der Pläne ist ein einheitliches Sozialleistungssystem. Darin sollen ‍bisher getrennte Leistungen wie die Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), die Sozialhilfe (SGB ⁠XII), der Kinderzuschlag und das Wohngeld zusammengefasst werden. Die Zahl der zuständigen Behörden würde damit von vier auf zwei reduziert, um Leistungen aus einer Hand zu ermöglichen. Alle Angebote sollen über ein zentrales Online-Portal zugänglich sein, bei dem ‍Bürger ihre Daten nur einmal eingeben müssen.

NEUE ZUVERDIENSTREGELN FÜR MEHR ARBEITSANREIZE

Zudem empfiehlt die Kommission klare finanzielle Anreize, um die Aufnahme von Arbeit zu fördern. Konkrete Kosten ⁠für den Umbau nannte Bas nicht. Selbst die Kommission habe sich nicht getraut, Zahlen zu nennen. Die Umsetzung, insbesondere die Digitalisierung, sei ein "Riesen-IT-Projekt", das auch über eine Legislaturperiode hinaus dauern könne. Es würden aber Einsparungen durch weniger Verwaltungsaufwand und mehr Menschen in Beschäftigung prognostiziert.

Der Städtetag kritisierte, die ‍Sozialleistungen, die die kommunalen Haushalte am stärksten belasteten - etwa ‌Kinder- und Jugendhilfe sowie die Hilfe zur Pflege - seien nicht Teil des Arbeitsauftrags gewesen. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sprach von einer Chance für eine echte Sozialstaatsreform. Eine ergänzende Reform der Arbeitsvermittlung aber müsse Menschen schnellstmöglich in Arbeit bringen. Verdi-Chef Frank Werneke erklärte, die Vorschläge gingen in die richtige Richtung. Bezieher von Sozialleistungen dürften aber nicht schlechtergestellt werden.

Aus der Politik kamen ebenfalls gemischte Signale. AfD-Sozialpolitiker Rene Springer sprach von einem weiteren "Ausbau des Umverteilungsstaates", der das Missbrauchsrisiko erhöhe. Der Grünen-Abgeordnete Armin Grau begrüßte die Vereinfachung, warnte aber vor Sozialabbau und nannte die Konzepte zur Stärkung von Arbeitsanreizen "noch nicht ausgereift". Die Vorsitzende des Sozialverbands Deutschland, Michaela Engelmeier, bewertete die Empfehlungen ⁠hingegen positiv. Eine zentrale Anlaufstelle sei eine "große Hilfe für Millionen Menschen", sagte Engelmeier der "Rheinischen Post".

