BOEING & GM stark | United Health crasht | Geopolitik

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Die US-Aktienfutures legen am Dienstag leicht zu, während der Markt in die große Tech-Ergebniswoche startet: S&P-500-Futures +0,3%, Nasdaq-100-Futures +0,6%, der Dow fällt um 0,5% – belastet durch starke Verluste bei UnitedHealth. Apple, Meta und Microsoft stützen vorbörslich erneut, alle drei notieren fester vor ihren Zahlen in den kommenden Tagen. Im Hintergrund warten Anleger auf den Zinsentscheid der US-Notenbank diese Woche, erwartet wird ein unveränderter Leitzins, entscheidend wird der Ausblick auf mögliche spätere Senkungen. Gegenwind kommt aus dem Gesundheitssektor nach enttäuschenden Medicare-Entwürfen für 2027 sowie aus der Politik: Trump droht mit höheren Zöllen auf südkoreanische Autos, Pharma und Holz. Heute rücken zudem Verbrauchervertrauen und US-Hauspreisdaten in den Fokus.



#finanzmarkt #eröffnungsglocke



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung