Bond-Gläubiger gewähren Vanke teilweisen Zahlungsaufschub

Reuters · Uhr
Frankfurt, 27. Jan (Reuters) - Anleihegläubiger des angeschlagenen chinesischen Immobilienentwicklers Vanke ⁠haben ‍dem Unternehmen einen teilweisen Zahlungsaufschub gewährt.

Die Gläubiger ‌von zwei seit Dezember fälligen Inlandsanleihen ‍stimmten einstimmig dafür, 60 Prozent der Rückzahlung um ein Jahr zu verschieben, wie aus ‍am Dienstag veröffentlichten Pflichtmitteilungen ⁠hervorging. Vanke, einer der bekanntesten Immobilienentwickler Chinas, ‍ist mit 50 Milliarden Dollar verschuldet. Ein ⁠Zusammenbruch des Konzerns, der viele Projekte in großen Städten hat, könnte ‍auf ‌die gesamte chinesische Wirtschaft ausstrahlen.

(Bericht von Clare Jim, bearbeitet von Olaf Brenner, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte)

