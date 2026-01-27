CDU-Politiker: Sozialstaatsreform zeigt auch SPD-Bereitschaft zu Veränderungen

Berlin, 27. Jan (Reuters) - Der CDU-Politiker Steffen Bilger hat die bekannt gewordenen Vorschläge zu einer Sozialstaatsreform als überraschend positiv ⁠begrüßt.

"Da wurden Erwartungen ‍ein Stück weit übertroffen, und das zeigt auch, dass wir schon dazu in der ‌Lage sind, Reformen auf den Weg zu bringen", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der ‍CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Er nehme auch beim Koalitionspartner SPD "eine große Bereitschaft wahr, tatsächlich auch Reformen umzusetzen, also mehr zu machen, als bisher im Koalitionsvertrag vereinbart war".

Zugleich bremste Bilger allerdings bei Reformen, für die eine Grundgesetzänderung und ‍damit die Zustimmung auch von ⁠Stimmen der Opposition nötig wären. "Was die Frage von Grundgesetzänderungen anbelangt, bin ich skeptisch", sagte er. Er erwarte keine Gespräche ‍außer mit den Grünen. "Überhaupt gilt für mich für diese Legislaturperiode, dass Grundgesetzänderungen sehr ⁠unwahrscheinlich sind." Die Sozialstaatsreformkommission habe viele Vorschläge vorgelegt, für die keine Grundgesetzänderungen nötig wären. "Ich glaube, darauf sollte man sich dann konzentrieren."

Die von Bundesarbeitsministerin Bärbel ‍Bas (SPD) eingesetzte Kommission zur ‌Sozialstaatsreform legt am Dienstag ihren Bericht vor, der bereits am Montag bekannt wurde. Ziel ist es, Sozialleistungen zu bündeln, Bürokratie für Bürger und Ämter abzubauen und die Digitalisierung voranzutreiben. Das soziale Schutzniveau soll dabei erhalten bleiben. Die 26 Vorschläge konzentrieren sich auf vier zentrale Bereiche.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von redigiert von ⁠Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)