Chinesischer Rivale Anta wird mit Milliarden-Deal größter Puma-Aktionär

Bangalore, 27. Jan (Reuters) - Der chinesische Sportartikel-Konzern Anta Sports wird für 1,51 Milliarden Euro größter Aktionär beim deutschen ⁠Rivalen Puma.

Anta übernehme ‍einen Anteil von 29,06 Prozent von der Investmentgesellschaft Artémis der französischen Familie Pinault, teilte ‌das Unternehmen am Dienstag mit. Der gebotene Preis von 35 Euro je ‍Aktie entspreche einem Aufschlag von 62 Prozent auf den Puma-Schlusskurs vom Montag. Anta kündigte an, nach Abschluss der Transaktion Sitze im Puma-Aufsichtsrat anzustreben. Man sei überzeugt, dass Puma mit dem chinesischen Unternehmen ‍als größtem Investor seine internationale Wettbewerbsfähigkeit ⁠steigern und die Markenbekanntheit ausbauen könne. "Die globale Präsenz und die fokussierte Positionierung in Sportkategorien ergänzen das bestehende ‍Multi-Marken- und Spezialgeschäft der Gruppe in hohem Maße", hieß es in einer Mitteilung. Anta ⁠hat bereits Erfahrung mit der Übernahme westlicher Marken. 2019 führte der Konzern ein Konsortium zum Kauf von Amer Sports, dem Eigentümer des ‍Schlägerherstellers Wilson und des ‌Bergsportspezialisten Salomon. Puma hatte zuletzt mit einer schwächeren Nachfrage zu kämpfen. Die Verkäuferin Artémis, die vom Chef des Luxusgüterkonzerns Kering, François-Henri Pinault, geführt wird, hatte den Anteil zuvor als nicht strategisch bezeichnet. Das Geschäft muss noch von den Wettbewerbsbehörden und den Anta-Aktionären genehmigt werden.

