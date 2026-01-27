DAX® - Aufwärtsgap erfolgreich verteidigt

Der DAX® ist erfolgreich in die neue Handelswoche gestartet. Charttechnisch liefern die beiden jüngsten „Hammer“-Umkehrmuster sowie die Aufwärtskurslücke vom 22. Januar (24.657/24.773 Punkte) dabei die entscheidenden Argumente. Dank dieser Entwicklungen kann der zuvor gesehene Rücksetzer zudem als lehrbuchmäßiger Pullback an die alten Ausbruchsmarken bei 24.700/24.600 Punkten interpretiert werden. Neben dem o. g. Gap stellt entsprechend diese Rückzugszone einen sehr wichtigen kurzfristigen „support“ dar. Auf der Oberseite dürften die deutschen Standardwerte indes eine weitere Kurslücke, konkret die vom 19. Januar bei 25.071/25.199 Punkten, ins Visier nehmen. Danach rückt bereits wieder das bisherige Allzeithoch bei 25.508 Punkten auf die Agenda. Bereits gestern hatten wir an dieser Stelle auf die besondere Konstellation bei den amerikanischen Technologietiteln hingewiesen. Jetzt kommt von dort der nächste Impuls: Gestern hat der Nasdaq-100® equalweight mit 8.935 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht. Nicht der schlechteste Vorbote für die normale, nach der Marktkapitalisierung gewichtete, Indexvariante – und logischerweise nicht das schlechteste Signal in Sachen „Marktbreite“.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.