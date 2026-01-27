Der Dax hat kurz vor wichtigen Quartalsberichten aus den USA und der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed keine Fortschritte gemacht. Rekordhohe Kurse an der Wall Street halfen nicht.

So pendelte der Leitindex am Mittwoch zwischen Gewinnen und Verlusten und verlor letztlich leichte 0,15 Prozent auf 24.894 Punkte. Zwischenzeitlich hatte er kurz die Marke von 25.000 Punkten übersprungen, die vor gut einer Woche verloren gegangen war.

Der MDax rutschte um 0,31 Prozent auf 31.727 Zähler ab, während der Euro Stoxx 50 als Leitindex der Eurozone 0,62 Prozent Plus verbuchte.

Die Mehrheit der Experten erwartet, dass die Fed die Zinsen unverändert beibehalten wird. Als wichtiger gilt jedoch die immer noch offene Frage nach dem nächsten Notenbankchef. Die Amtszeit von Jerome Powell, der unter starkem Druck von US-Präsident Donald Trump steht, endet im Mai. Mit Microsoft, Tesla und Meta verkünden zur Wochenmitte zudem richtungsweisende Tech-Konzerne aus den USA ihre Quartalszahlen.

Puma profitiert kräftig von Anta-Einstieg

Am deutschen Aktienmarkt stand der Einstieg des chinesischen Konzerns Anta bei Puma im Fokus. Dieser trieb die Aktie des Sportartikelherstellers zunächst über 21 Prozent nach oben auf den höchsten Stand seit März 2025. Danach bröckelte der Gewinn jedoch ab. Mit plus neun Prozent blieb das Papier aber bis zuletzt der Spitzenwert im MDax. Anleger reagierten enttäuscht, dass Anta eine vollständige Übernahme zum jetzigen Zeitpunkt explizit ausgeschlossen hat.

Die Gea-Aktie gab am Dax-Ende mit minus 3,1 Prozent einen Teil ihrer am Vortag erzielten Kursgewinne wieder ab. Kurz vor dem Börsenschluss hatten starke Eckzahlen des Anlagenbauers den Kurs auf den höchsten Stand seit Ende Oktober getrieben. JPMorgan-Analyst Akash Gupta sprach von durchwachsenen Zahlen. Während der Auftragseingang über den Markterwartungen gelegen habe, sei das operative Ergebnis weitgehend wie vom Markt erwartet ausgefallen und der Gewinn je Aktie habe darunter gelegen.

Eine Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg sorgte für einen Kursgewinn der Fielmann-Aktie von 2,1 Prozent. Trotz überlegener Margen, Kapitalrenditen und Wachstumsraten sowie der höchsten Dividendenrendite werde die Aktie der Optikerkette nahe ihres Zehnjahrestiefs und mit einem Branchenabschlag gehandelt, begründete Analyst Harrison Woodin-Lygo sein neues Anlagevotum für den MDax-Wert.

Den Aktien von Friedrich Vorwerk gelang zeitweise wieder der Sprung über 100 Euro. Binnen einer Woche hat sich die Aktie inzwischen um rund ein Drittel verteuert und das Rekordhoch vom Oktober bei etwas über 109 Euro rückt zunehmend näher. Am Vortag hatten starke Geschäftszahlen angetrieben. Berenberg-Analyst Lasse Stueben lobte an diesem Tag nun die starke Marktposition und Projekt-Pipeline von Vorwerk, erhöhte sein Kursziel und bekräftigte seine Kaufempfehlung. Andere Experten wie die von MWB Research warnen dagegen vor der inzwischen sehr hohen Bewertung der Aktie. Zum Handelsschluss gab der Kurs leicht nach.

Euro auf höchstem Stand seit Jahren, Silber und Gold mit Gewinnen

Der Euro erreichte indes den höchsten Stand seit Juni 2021. Am Nachmittag stieg der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung in der Spitze bis auf 1,1972 US-Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch rund einen Cent niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1929 (Montag: 1,1836) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8382 (0,8448) Euro.

Der Dollar gab zu allen wichtigen Währungen nach. So erreichte das britische Pfund den höchsten Stand seit Oktober 2021. Mitte Januar hatte der Euro noch weniger als 1,16 Dollar gekostet, bevor die Eskalation des Grönland-Konflikts durch US-Präsident Donald Trump den Dollar unter Druck brachte. Trump hatte im Zuge seiner Absichten, die Arktisinsel von Dänemark zu übernehmen, insgesamt acht europäischen Ländern mit Zöllen gedroht und auch ein militärisches Vorgehen nicht ausgeschlossen. In der vergangenen Woche ruderte Trump dann in beiden Punkten zurück, Entlastung brachte dies für den Dollar aber nicht.

Gold und Silber blieben auf Rekordjagd. Der Preis je Feinunze (31,1 Gramm) bei Gold rückte um rund ein Prozent auf 5.094 US-Dollar vor, in Euro gerechnet betrug das Plus noch 0,2 Prozent. Damit rangierte das Edelmetall nur knapp unter dem jüngsten Rekordhoch bei 5.111 Dollar. Silber wiederum stieg nach einem massiven, aber nur temporären Sprung am Vorabend um 2,23 Prozent auf 109 US-Dollar. Die neue Bestmarke des "kleinen Bruders" liegt mit 117 US-Dollar ebenfalls nicht weit entfernt.

Beide Edelmetalle profitieren als "sichere Häfen" von einer gewissen Skepsis unter Investoren und der geopolitischen Unsicherheit, verbunden vor allem mit der Politik Trumps. Eine Kapitalrotation aus Dollar-Wertanlagen und in Sachwerte hinein treibt daher die Preise, deren Anstiege zuletzt immer extremer ausfielen.

(mit Material von dpa-AFX)