Dax startet mit leichten Gewinnen in den Handel

Der Dax versucht sich am Dienstag weiter zu stabilisieren. Die Marke von 25.000 Punkten steht dabei im Blick. Um acht Uhr signalisierte der X-Dax den Dax bei 25.017 Punkten und damit bis zu plus 0,34 Prozent über seinem gestrigen Handelsschluss. Das zwei Wochen alte Rekordhoch von gut 25.507 Punkten bleibt damit zwar weiter ein gutes Stück weg, allerdings hat sich der Dax von seinem in der Vorwoche erreichten tiefsten Stand seit Ende 2025 auch schon wieder gut erholt.

"Die neuen Zolldrohungen von Donald Trump konnten dem Markt bislang nicht schaden", stellt Thomas Altmann fest, Marktexperte von QC Partners. "Bei Zolldrohungen ist der Markt in den vergangenen Monaten deutlich widerstandsfähiger geworden." Anleger hätten sich daran gewöhnt, dass nur einem Bruchteil der Drohungen auch tatsächlich Zölle folgten.

Wall Street verzeichnet Gewinne

Die Anleger am US-Aktienmarkt sind zuversichtlich in eine ereignisreiche Woche gegangen. Ganz große Risiken mieden sie aber.

In dieser Woche steht unter anderem die Zinsentscheidung der Notenbank Fed am Mittwoch auf der Agenda. Die Fed wird die Leitzinsen zwar aller Voraussicht nach unverändert belassen.

Viel wichtiger ist jedoch die immer noch offene Frage nach dem nächsten Fed-Chef. Die Amtszeit von Jerome Powell, der unter starkem Druck von US-Präsident Donald Trump steht, endet im Mai. Als Nachfolger von Powell gehandelt werden unter anderem Rick Rieder, Manager beim Vermögensverwalter Blackrock, und der frühere Notenbanker Kevin Warsh.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones49.412+ 0,64 Prozent
S&P 5006.950+ 0,50 Prozent
Nasdaq25.713+ 0,42 Prozent
Politischer Druck
Trump erhöht Zölle für Südkorea auf 25 Prozentheute · 07:06 Uhr · dpa-AFX
Trump erhöht Zölle für Südkorea auf 25 Prozent

Asiens Börsen sind im Plus

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag zugelegt. Die positive Stimmung an den US-Aktienmärkten stützte die Stimmung. Vor der US-Zinsentscheidung am Mittwoch prägte aber auch Zurückhaltung das Geschehen.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22553.333+ 0,85 Prozent
Hang Seng27.142+ 1,41 Prozent
CSI 3004.715+ 0,17 Prozent
Intervention geplant
Japan deutet gemeinsames Eingreifen am Devisenmarkt mit USA angestern · 08:36 Uhr · Reuters
Japan deutet gemeinsames Eingreifen am Devisenmarkt mit USA an

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future127,80- 0,05 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,86- 0,001 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,21+ 0,008 Prozentpunkte
Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Ifo-Geschäftsklima enttäuschtgestern · 17:46 Uhr · dpa-AFX

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,18- 0,05 Prozent
Dollar in Yen154,51+ 0,28 Prozent
Euro in Yen183,52+ 0,23 Prozent
Devisen: Euro hält Gewinne zum Dollar im US-Handelgestern · 20:37 Uhr · dpa-AFX

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent65,22 USD- 0,37 USD
WTI60,33 USD- 0,30 USD
Ölpreise geben etwas nachheute · 07:37 Uhr · dpa-AFX

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 47,50 (48) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FRIEDRICH VORWERK AUF 110 (105) EUR - 'BUY'

- BERENBERG STARTET FIELMANN MIT 'BUY' - ZIEL 56 EUR- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR K+S AUF 10 (9) EUR - 'UNDERPERFORM'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 36 (40) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT BURBERRY AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 1450 PENCE

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 33 (31,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 3800 (3990) CHF - 'BUY'

- CANTOR SENKT COMPUTACENTER AUF 'NEUTRAL' (OW) - ZIEL 3500 (3000) PENCE

- CITIGROUP STARTET ASTRAZENECA MIT 'BUY' - ZIEL 17000 PENCE

- CITIGROUP STARTET GSK MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 1900 PENCE

- CITIGROUP STARTET NOVARTIS MIT 'BUY' - ZIEL 133 CHF

- CITIGROUP STARTET NOVO NORDISK MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 400 DKK

- CITIGROUP STARTET ROCHE MIT 'BUY' - ZIEL 400 CHF

- CITIGROUP STARTET SANOFI MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 85 EUR- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UNILEVER AUF 5135 (5175) PENCE - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES STARTET ABN AMRO MIT 'BUY' - ZIEL 38 EUR

- JEFFERIES STARTET ING MIT 'HOLD' - ZIEL 27 EUR

- ODDO BHF HEBT CREDIT AGRICOLE AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 20 EUR

Termine Unternehmen

06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 12/25

08:00 GBR: Sage Group, Q1-Umsatz

08:00 SWE: Sandvik, Jahreszahlen

09:00 GBR: Reckitt Benckiser, außerordentliche Hauptversammlung

12:00 SWE: Atlas Copco, Jahreszahlen

12:00 USA: UPS, Q4-Zahlen

12:00 USA: UnitedHealth Group, Q4-Zahlen

12:30 USA: Kimberly-Clark, Q4-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q4-Zahlen

12:55 USA: RTX (vormals Raytheon), Q4-Zahlen

13:00 DEU: Invesco, Q4-Zahlen

13:30 USA: American Airlines, Q4-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen

13:45 USA: Union Pacific, Q4-Zahlen

17:45 FRA: LVMH, Jahreszahlen

22:00 CHE: Logitech, Q3-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q4-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

USA: Northrop Grumman, Q4-Zahlen

USA: Paccar, Q4-Zahlen

Termine Konjunktur

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26

02:45 CHN: Rating China PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26

07:00 CHN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/25 (endgültig)

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 12/25

08:00 SWE: Erzeugerpreise 12/25

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 1/26

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q4/25

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 11/25

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 1/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 1/26 

(mit Material von dpa-AFX)

