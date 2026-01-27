Dax startet mit leichten Gewinnen in den Handel
Der Dax versucht sich am Dienstag weiter zu stabilisieren. Die Marke von 25.000 Punkten steht dabei im Blick. Um acht Uhr signalisierte der X-Dax den Dax bei 25.017 Punkten und damit bis zu plus 0,34 Prozent über seinem gestrigen Handelsschluss. Das zwei Wochen alte Rekordhoch von gut 25.507 Punkten bleibt damit zwar weiter ein gutes Stück weg, allerdings hat sich der Dax von seinem in der Vorwoche erreichten tiefsten Stand seit Ende 2025 auch schon wieder gut erholt.
"Die neuen Zolldrohungen von Donald Trump konnten dem Markt bislang nicht schaden", stellt Thomas Altmann fest, Marktexperte von QC Partners. "Bei Zolldrohungen ist der Markt in den vergangenen Monaten deutlich widerstandsfähiger geworden." Anleger hätten sich daran gewöhnt, dass nur einem Bruchteil der Drohungen auch tatsächlich Zölle folgten.
Wall Street verzeichnet Gewinne
Die Anleger am US-Aktienmarkt sind zuversichtlich in eine ereignisreiche Woche gegangen. Ganz große Risiken mieden sie aber.
In dieser Woche steht unter anderem die Zinsentscheidung der Notenbank Fed am Mittwoch auf der Agenda. Die Fed wird die Leitzinsen zwar aller Voraussicht nach unverändert belassen.
Viel wichtiger ist jedoch die immer noch offene Frage nach dem nächsten Fed-Chef. Die Amtszeit von Jerome Powell, der unter starkem Druck von US-Präsident Donald Trump steht, endet im Mai. Als Nachfolger von Powell gehandelt werden unter anderem Rick Rieder, Manager beim Vermögensverwalter Blackrock, und der frühere Notenbanker Kevin Warsh.
Asiens Börsen sind im Plus
Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag zugelegt. Die positive Stimmung an den US-Aktienmärkten stützte die Stimmung. Vor der US-Zinsentscheidung am Mittwoch prägte aber auch Zurückhaltung das Geschehen.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Nikkei 225
|53.333
|+ 0,85 Prozent
|Hang Seng
|27.142
|+ 1,41 Prozent
|CSI 300
|4.715
|+ 0,17 Prozent
Renten
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|127,80
|- 0,05 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|2,86
|- 0,001 Prozentpunkte
|10-jährige US-Anleihen
|4,21
|+ 0,008 Prozentpunkte
Devisen
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,18
|- 0,05 Prozent
|Dollar in Yen
|154,51
|+ 0,28 Prozent
|Euro in Yen
|183,52
|+ 0,23 Prozent
Rohöl
Umstufungen von Aktien
- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 47,50 (48) EUR - 'EQUAL WEIGHT'
- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FRIEDRICH VORWERK AUF 110 (105) EUR - 'BUY'
- BERENBERG STARTET FIELMANN MIT 'BUY' - ZIEL 56 EUR- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR K+S AUF 10 (9) EUR - 'UNDERPERFORM'
- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 36 (40) EUR - 'UNDERWEIGHT'
- BARCLAYS HEBT BURBERRY AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 1450 PENCE
- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 33 (31,50) EUR - 'OVERWEIGHT'
- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 3800 (3990) CHF - 'BUY'
- CANTOR SENKT COMPUTACENTER AUF 'NEUTRAL' (OW) - ZIEL 3500 (3000) PENCE
- CITIGROUP STARTET ASTRAZENECA MIT 'BUY' - ZIEL 17000 PENCE
- CITIGROUP STARTET GSK MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 1900 PENCE
- CITIGROUP STARTET NOVARTIS MIT 'BUY' - ZIEL 133 CHF
- CITIGROUP STARTET NOVO NORDISK MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 400 DKK
- CITIGROUP STARTET ROCHE MIT 'BUY' - ZIEL 400 CHF
- CITIGROUP STARTET SANOFI MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 85 EUR- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UNILEVER AUF 5135 (5175) PENCE - 'NEUTRAL'
- JEFFERIES STARTET ABN AMRO MIT 'BUY' - ZIEL 38 EUR
- JEFFERIES STARTET ING MIT 'HOLD' - ZIEL 27 EUR
- ODDO BHF HEBT CREDIT AGRICOLE AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 20 EUR
Termine Unternehmen
06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 12/25
08:00 GBR: Sage Group, Q1-Umsatz
08:00 SWE: Sandvik, Jahreszahlen
09:00 GBR: Reckitt Benckiser, außerordentliche Hauptversammlung
12:00 SWE: Atlas Copco, Jahreszahlen
12:00 USA: UPS, Q4-Zahlen
12:00 USA: UnitedHealth Group, Q4-Zahlen
12:30 USA: Kimberly-Clark, Q4-Zahlen
12:30 USA: General Motors, Q4-Zahlen
12:55 USA: RTX (vormals Raytheon), Q4-Zahlen
13:00 DEU: Invesco, Q4-Zahlen
13:30 USA: American Airlines, Q4-Zahlen
13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen
13:45 USA: Union Pacific, Q4-Zahlen
17:45 FRA: LVMH, Jahreszahlen
22:00 CHE: Logitech, Q3-Zahlen
22:00 USA: Texas Instruments, Q4-Zahlen
Termine Unternehmen ohne Zeitangabe
USA: Northrop Grumman, Q4-Zahlen
USA: Paccar, Q4-Zahlen
Termine Konjunktur
02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26
02:45 CHN: Rating China PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26
07:00 CHN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/25 (endgültig)
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 12/25
08:00 SWE: Erzeugerpreise 12/25
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 1/26
09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q4/25
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 11/25
16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 1/26
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 1/26
(mit Material von dpa-AFX)
