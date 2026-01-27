DGB-Rentenkommission mit Kühnert und Lang

dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Als Gegengewicht zur Rentenkommission der Bundesregierung setzt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) auf ein eigenes Gremium mit zwei bekannten Politikern. Neben DGB-Chefin Yasmin Fahimi sitzen in der 13-köpfigen Kommission die frühere Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang und der ehemalige SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, wie die Gewerkschaft in Berlin mitteilte. Dazu kommen Vertreterinnen und Vertreter von Gewerkschaften, Sozialverbänden und aus der Wissenschaft.

Ziel sei ein "Gesamtkonzept, das für alle Erwerbstätigen eine auskömmliche und verlässliche Rente gewährleistet", erklärte der DGB. Anfang des Monats hatte eine Kommission der Bundesregierung ihre Arbeit aufgenommen, um Vorschläge für eine Reform Alterssicherung in Deutschland zu erarbeiten. Als Reaktion kündigte die DGB-Chefin in der vergangenen Woche eine eigene Rentenkommission an.

Die konstituierende Sitzung der Gewerkschafts-Kommission ist für Ende Februar oder Anfang März geplant. Die Ergebnisse sollen im Sommer veröffentlicht werden./ax/DP/mis

