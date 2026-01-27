Dividendenalarm

Dividendenkalender heute, 27.01.2026

onvista · Uhr

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 27. Januar 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
Acme UnitedVierteljährliches Dividenden Datum
American Financial GroupVierteljährliches Dividenden Datum
Banco BBVA ArgentinaSonder ex-Dividenden Datum
Carpenter TechnologyVierteljährliches ex-Dividenden Datum
CityconSonder-Dividenden Datum
ConAgra BrandsVierteljährliches ex-Dividenden Datum
CREADES AVierteljährliches ex-Dividenden Datum
EL AL ISRAEL AIREndgültiges Dividenden Datum
Goldman Sachs BDCVierteljährliches Dividenden Datum
GREENBRIER COMPANIESVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Metropolitan Bank HoldingVierteljährliches ex-Dividenden Datum
MinerosVierteljährliches ex-Dividenden Datum
OCTOPUS AIM VCT LS -,01Endgültiges Dividenden Datum
Tryg ForsikringVierteljährliches Dividenden Datum
WiproVierteljährliches ex-Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

