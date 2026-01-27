Dobrindt: Wollen Linksextremisten stärker "auf den Leib rücken"

Düsseldorf, 27. Jan (Reuters) - Nach dem mutmaßlichen Anschlag der "Vulkangruppe" auf die Stromversorgung in Berlin will Bundesinnenminister Alexander ⁠Dobrindt den ‍Linksextremismus in Deutschland stärker in den Blick nehmen.

Der CSU-Politiker kündigte am Dienstag in ‌Berlin an, man wolle Personen aus diesem Spektrum "auf den Leib rücken" und ‍dazu den Verfassungsschutz personell aufstocken. Mittel gebe es dafür bereits im Haushalt. Der Minister betonte aber, es werde keine Schwerpunktverlagerung geben, sondern lediglich "eine Aufrüstung" gegen Linksextremismus. "Wir kämpfen gegen den ‍Rechtsextremismus, wir kämpfen gegen den ⁠islamistischen Extremismus, aber wir kämpfen auch gegen den Linksextremismus."

Wegen eines Brandanschlags auf eine Kabelbrücke zu einem ‍Heizkraftwerk im Südwesten Berlins waren Anfang Januar Zehntausende Haushalte tagelang ohne Strom und ⁠teilweise auch ohne Heizung. Zu dem Anschlag bekannte sich die linksextreme Gruppierung "Vulkangruppe".

Dobrindt kündigte zudem an, dass der Generalbundesanwalt und das BKA ‍für Hinweise zur ‌Ergreifung der Täter eine Million Euro Belohnung ausloben. Begleitend werde eine breit angelegte Kampagne gestartet, bei der die Bevölkerung in Berlin und Brandenburg zur Mithilfe aufgerufen werde. Zudem werde das Ermittlerteam aufgestockt, um die Hinweise auch bearbeiten zu können.

