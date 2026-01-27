dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Der Dax versucht sich am Dienstag weiter zu stabilisieren. Die Marke von 25.000 Punkten steht dabei im Blick. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit einem Plus von 0,26 Prozent auf 24.998 Punkten. Das zwei Wochen alte Rekordhoch von gut 25.507 Punkten bleibt damit zwar weiter ein gutes Stück weg, allerdings hat sich der Dax von seinem in der Vorwoche erreichten tiefsten Stand seit Ende 2025 auch schon wieder gut erholt. "Die neuen Zolldrohungen von Donald Trump konnten dem Markt bislang nicht schaden", stellt Thomas Altmann fest, Marktexperte von QC Partners. "Bei Zolldrohungen ist der Markt in den vergangenen Monaten deutlich widerstandsfähiger geworden." Anleger hätten sich daran gewöhnt, dass nur einem Bruchteil der Drohungen auch tatsächlich Zölle folgten.

USA: - GEWINNE - Die Anleger am US-Aktienmarkt sind zuversichtlich in eine ereignisreiche Woche gegangen. Ganz große Risiken mieden sie aber. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Montag mit 49.412,40 Punkten und damit 0,64 Prozent höher als am Freitag. In dieser Woche steht unter anderem die Zinsentscheidung der Notenbank Fed am Mittwoch auf der Agenda. Die Fed wird die Leitzinsen zwar aller Voraussicht nach unverändert belassen. Viel wichtiger ist jedoch die immer noch offene Frage nach dem nächsten Fed-Chef. Die Amtszeit von Jerome Powell, der unter starkem Druck von US-Präsident Donald Trump steht, endet im Mai. Als Nachfolger von Powell gehandelt werden unter anderem Rick Rieder, Manager beim Vermögensverwalter Blackrock, und der frühere Notenbanker Kevin Warsh.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag zugelegt. Die positive Stimmung an den US-Aktienmärkten stützte die Stimmung. Vor der US-Zinsentscheidung am Mittwoch prägte aber auch Zurückhaltung das Geschehen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte nach den deutlichen Verlusten am Vortag kurz vor dem Handelsende um 0,7 Prozent zu. Der CSI-300-Index an Chinas Festlandsbörse gewann 0,3 Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong sogar rund ein Prozent.

DAX 24.933,08 0,13% XDAX 24.940,80 0,26% EuroSTOXX 50 5.957,80 0,16% Stoxx50 5.071,40 0,25% DJIA 49.412,40 0,64% S&P 500 6.950,23 0,50% NASDAQ 100 25.713,21 0,42%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 127,83 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1877 -0,05% USD/Yen 154,51 0,28% Euro/Yen 183,52 0,23%

BITCOIN:

Bitcoin 88.351 0,12% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 65,22 -0,37 USD WTI 60,33 -0,30 USD

/jha/