EQS-AFR: Bike24 Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bike24 Holding AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Bike24 Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



27.01.2026 / 11:46 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Hiermit gibt die Bike24 Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://ir.bike24.com/websites/bike24/German/3000/publikationen.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://ir.bike24.com/websites/bike24/English/3000/publications.html

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://ir.bike24.com/websites/bike24/German/3000/publikationen.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://ir.bike24.com/websites/bike24/English/3000/publications.html

