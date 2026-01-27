EQS-AFR: Bike24 Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Bike24 Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
27.01.2026 / 11:46 CET/CEST
Hiermit gibt die Bike24 Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://ir.bike24.com/websites/bike24/German/3000/publikationen.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://ir.bike24.com/websites/bike24/English/3000/publications.html
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort:
https://ir.bike24.com/websites/bike24/German/3000/publikationen.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort:
https://ir.bike24.com/websites/bike24/English/3000/publications.html
