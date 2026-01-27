EQS-AFR: Continental AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Continental AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Continental AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

27.01.2026
Hiermit gibt die Continental AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.continental.com/de/investoren/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.continental.com/en/investors/reports/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.continental.com/de/investoren/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.continental.com/en/investors/reports/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026

Ort:

https://www.continental.com/de/investoren/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026

Ort:

https://www.continental.com/en/investors/reports/

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Continental AG
Continental-Plaza 1
30175 Hannover
Deutschland
Internet:www.Continental.com
Continental

