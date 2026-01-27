EQS-CMS: Stabilus SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Stabilus SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 / Aktienrückkaufprogramm 2025
Stabilus SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

27.01.2026 / 13:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs.1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 / Aktienrückkaufprogramm 2025

Temporäre Aussetzung des Aktienrückkaufprogramms 2025 im Zusammenhang mit der ordentlichen Hauptversammlung 2026

Die Stabilus SE setzt das mit Ad-hoc-Mitteilung vom 15. Dezember 2025 und Bekanntmachung vom 17. Dezember 2025 angekündigte Aktienrückkaufprogramm 2025, welches seit dem 15. Januar 2026 durchgeführt wird, aus. Die Stabilus SE hat entschieden, dass in einem Zeitraum von vier Börsenhandelstagen vor der ordentlichen Hauptversammlung 2026 bis zum Ablauf von drei Börsenhandelstagen nach der ordentlichen Hauptversammlung 2026 zwecks Abwicklung der vorgeschlagenen Dividendenzahlung keine Aktien zurückgekauft werden.

Die ordentliche Hauptversammlung 2026 der Stabilus SE findet am 4. Februar 2026 statt. Im Zeitraum vom 29. Januar 2026 bis zum 9. Februar 2026 (jeweils einschließlich) werden daher keine Aktien der Stabilus SE zurückgekauft.

Koblenz, 27. Januar 2026

Stabilus SE

Der Vorstand

Stabilus

