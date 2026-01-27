EQS-DD: MAX Automation SE: Günther Holding SE, Verpfändung von 5.361.069 Stückaktien der MAX Automation SE im Rahmen eines Kreditgeschäfts



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



27.01.2026 / 22:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Günther Holding SE

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Oliver Nachname(n): Jaster Position: Mitglied des Verwaltungsrats

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

MAX Automation SE

b) LEI

391200LVVLZVDYZGZB05

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2DA588

b) Art des Geschäfts

Verpfändung von 5.361.069 Stückaktien der MAX Automation SE im Rahmen eines Kreditgeschäfts

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

26.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

