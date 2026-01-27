EQS-DD: OHB SE: Daniela Schmidt, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
27.01.2026 / 17:01 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Daniela
|Nachname(n):
|Schmidt
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|OHB SE
b) LEI
|391200Y9EA2FRAPKRQ70
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005936124
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|224,00 EUR
|12.320,00 EUR
|222,00 EUR
|120.990,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|222,1833 EUR
|133.310,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|26.01.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Tradegate
|MIC:
|TGAT
