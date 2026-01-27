EQS-DD: OHB SE: Daniela Schmidt, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



27.01.2026 / 17:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Daniela Nachname(n): Schmidt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

OHB SE

b) LEI

391200Y9EA2FRAPKRQ70

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005936124

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 224,00 EUR 12.320,00 EUR 222,00 EUR 120.990,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 222,1833 EUR 133.310,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: TGAT

27.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: OHB SE Manfred-Fuchs-Platz 2-4 28359 Bremen Deutschland Internet: www.ohb.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

102986 27.01.2026 CET/CEST