EQS-DD: OHB SE: Daniela Schmidt, Verkauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.01.2026 / 17:01 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Daniela
Nachname(n):Schmidt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

OHB SE

b) LEI

391200Y9EA2FRAPKRQ70 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005936124

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
224,00 EUR12.320,00 EUR
222,00 EUR120.990,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
222,1833 EUR133.310,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:TGAT

27.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:OHB SE
Manfred-Fuchs-Platz 2-4
28359 Bremen
Deutschland
Internet:www.ohb.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

102986 27.01.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
OHB

Das könnte dich auch interessieren

Neue Konkurrenz
Airbus am Dax-Ende - Medienberichte belastengestern, 10:03 Uhr · dpa-AFX
Airbus am Dax-Ende - Medienberichte belasten
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista
Alle Premium-News