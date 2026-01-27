EQS-News: Berliner Effektengesellschaft hat eigene Aktien eingezogen

EQS-News: Berliner Effektengesellschaft AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Berliner Effektengesellschaft hat eigene Aktien eingezogen



Berlin, 27. Januar 2026

Berliner Effektengesellschaft hat eigene Aktien eingezogen

Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2020 erteilten Ermächtigung des Vorstandes zur Einziehung eigener nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbener Aktien ist das Grundkapital der Berliner Effektengesellschaft AG um 60.369,00 € durch Einziehung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 € je Aktie auf 12.998.176,00 € herabgesetzt worden.

Kontakt:

Investor und Public Relations

Catherine Hughes

Telefon: 030 – 89 606-145

Telefax: 030 – 89 606-134

E-Mail: chughes@effektengesellschaft.de

Unternehmen: Berliner Effektengesellschaft AG Kurfürstendamm 119 10711 Berlin Deutschland Telefon: 030 - 89 606 144 Fax: 030 - 89 606 134 E-Mail: info@effektengesellschaft.de Internet: www.effektengesellschaft.de ISIN: DE0005221303 WKN: 522130

