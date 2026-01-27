EQS-News: Berliner Effektengesellschaft hat eigene Aktien eingezogen - Korrektur

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: Berliner Effektengesellschaft AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Berliner Effektengesellschaft hat eigene Aktien eingezogen - Korrektur

27.01.2026 / 18:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Berlin, 27. Januar 2026

Berliner Effektengesellschaft hat eigene Aktien eingezogen

Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2025 erteilten Ermächtigung des Vorstandes zur Einziehung eigener nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbener Aktien ist das Grundkapital der Berliner Effektengesellschaft AG um 60.369,00 € durch Einziehung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 € je Aktie auf 12.998.176,00 € herabgesetzt worden.

Kontakt:

Investor und Public Relations

Catherine Hughes

Telefon: 030 – 89 606-145

Telefax: 030 – 89 606-134

E-Mail: chughes@effektengesellschaft.de

27.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Berliner Effektengesellschaft AG
Kurfürstendamm 119
10711 Berlin
Deutschland
Telefon:030 - 89 606 144
Fax:030 - 89 606 134
E-Mail:info@effektengesellschaft.de
Internet:www.effektengesellschaft.de
ISIN:DE0005221303
WKN:522130
Börsen:Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID:2266898
Ende der MitteilungEQS News-Service

2266898 27.01.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Berliner Effekten

Das könnte dich auch interessieren

Gewerbeimmobilien-Spezialist
Aroundtown beschließt Aktienrückkauf für bis zu 250 Millionen Eurogestern, 09:27 Uhr · dpa-AFX
Aroundtown beschließt Aktienrückkauf für bis zu 250 Millionen Euro
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista
Alle Premium-News