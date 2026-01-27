EQS-News: DEAG setzt Buy-&-Build-Strategie fort und übernimmt sämtliche Minderheitenanteile bei Wizard Live

EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

DEAG setzt Buy-&-Build-Strategie fort und übernimmt sämtliche Minderheitenanteile bei Wizard Live

Berlin, 27. Januar 2026 – Die DEAG Deutsche Entertainment AG („DEAG“) hat ihren Anteil an der Wizard Live GmbH („Wizard“) von 75,1 % auf 100 % aufgestockt. Übernommen wurden die restlichen Anteile i. H. v. 24,9 % von Unternehmensgründer Ossy Hoppe und Geschäftsführer Oliver Hoppe. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Er setzt sich zusammen aus einer Barkomponente sowie Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung. Im Zuge dieser Transaktion werden Ossy Hoppe und Oliver Hoppe Aktionäre der DEAG.

Oliver Hoppe bleibt Geschäftsführer von Wizard und wird das Unternehmen auch langfristig erfolgreich weiterführen. Darüber hinaus wird er bei der DEAG als Bereichsvorstand Live Entertainment, Management & Strategy die Weiterentwicklung des Live-Entertainment-Bereichs innerhalb der Gruppe vorantreiben, insbesondere durch internationale Vernetzung, den Ausbau neuer Geschäftsfelder und eine verstärkte Ausrichtung auf das Kundenerlebnis und dessen Optimierung. Ossy Hoppe wird der DEAG in beratender Funktion weiterhin zur Verfügung stehen.

Mit der vollständigen Übernahme von Wizard stärkt die DEAG ihre gute Marktposition im Live Entertainment, setzt ihre Buy-&-Build-Strategie konsequent erfolgreich fort und reduziert planmäßig Minderheitenanteile an ihren besonders erfolgreichen Konzerngesellschaften.

Die DEAG ist seit 2013 an Wizard beteiligt. Seitdem konnten umfassende Synergien im Live Entertainment und Ticketing sowie bei der Künstlerakquise für die Gruppe realisiert werden. Wizard wurde 2004 gegründet und zählt heute zu den führenden Konzert- und Tourneeveranstaltern in Deutschland. Seither hat das Unternehmen unter anderem Events mit Künstlern wie 50 Cent, AC/DC, Adele, Aerosmith, Black Sabbath, Haftbefehl, Herbert Grönemeyer und Ricky Martin durchgeführt. Zuletzt war Wizard für die Deutschland-Tourneen von Künstlern wie Iron Maiden, Böhse Onkelz, Nena und Jamie Cullum verantwortlich. 2026 veranstaltet Wizard unter anderem Tourneen und Konzerte mit Judas Priest, Foreigner, Zucchero und OMD.

Detlef Kornett, Group CEO der DEAG: „Wir setzen unsere Buy-&-Build-Strategie konsequent um und bauen unsere Aktivitäten im Live Entertainment weiter aus. Nachdem wir kürzlich bereits Fane Productions vollständig übernommen haben und Alex Fane Aktionär der DEAG wurde, freuen wir uns nun auch Ossy und Oliver Hoppe als Aktionäre der DEAG gewinnen zu können. Wir haben in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich mit Ossy und Oliver zusammengearbeitet und freuen uns, gemeinsam mit dem Wizard-Team die nächsten Wachstumsschritte zu gehen.“

Oliver Hoppe, Geschäftsführer Wizard: „Wir freuen uns, ein neues Kapitel unserer Erfolgsgeschichte aufzuschlagen. Mit dem hochkarätigen Line-up der Wizard, neuen Tourneen, neuen Produkten und weiteren Innovationen will die DEAG auch in Zukunft Besucher begeistern und weiter expandieren. Diesen Plan mitzugestalten und entscheidend dazu beizutragen, ist für mich eine hochattraktive Herausforderung.“

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment AG („DEAG“), 1978 in Berlin gegründet, ist ein führender Anbieter für Live Entertainment, Ticketing und Entertainment-Services in Europa.

Mit Konzerngesellschaften an 24 Standorten ist die DEAG in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Irland, der Schweiz, Dänemark, Spanien und Italien präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell und einem starken internationalen Partnernetzwerk verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Live-Events aller Genres und Größenordnungen.

Der Bereich Live Entertainment umfasst die Kerngeschäftsfelder Music – darunter Rock/Pop, einschließlich Urban und Electronic Dance Music, Classics & Jazz – und Non-Music, wie Spoken Word & Literary Events und Family-Entertainment. Jährlich organisiert die DEAG über 6.000 Veranstaltungen und setzt mehr als 10 Mio. Tickets um – ein stetig wachsender Anteil davon über die Ticketing-Plattformen der DEAG-Gruppe: myticket.de, myticket.at, myticket.co.uk, gigantic.com und tickets.ie.

Live Entertainment für alle Generationen und Zielgruppen, die Erschließung internationaler Märkte und die Stärkung des Ticketing-Bereichs sind zentrale Bausteine für die kontinuierliche Weiterentwicklung der DEAG.

Investor & Public Relations

Axel Mühlhaus, edicto GmbH

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 905505-52

E-Mail: deag@edicto.de

