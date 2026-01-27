EQS-News: Delignit AG: Markteintritt in Italien – Gründung der Delignit Technologies Italia S.r.l. und Übernahme der Geschäftseinheit Rail und Marine der Bellotti S.p.A. im Rahmen eines Mietvertrages

EQS-News: Delignit AG / Schlagwort(e): Expansion/Firmenübernahme

Blomberg, 27. Januar 2026. Die Delignit AG (ISIN DE000A0MZ4B0), führender Hersteller ökologischer laubholzbasierter Produkte und Systemlösungen, hat einen strategisch bedeutsamen Schritt zum Ausbau ihrer internationalen Marktpräsenz vorgenommen. Das italienische Traditionsunternehmen Bellotti S.p.A., Cermenate, befindet sich derzeit in einem Restrukturierungsverfahren nach italienischem Recht. Vor diesem Hintergrund hat die Delignit AG über ihre neu gegründete italienische Tochtergesellschaft Delignit Technologies Italia S.r.l. einen zunächst befristeten Mietvertrag für Teile des Geschäftsbetriebs der Bellotti S.p.A. abgeschlossen. Der Mietvertrag umfasst ausschließlich die Business Unit Rail und Marine, welche zuletzt einen Jahresumsatz in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrages generierte, und gilt für den Zeitraum vom 1. Februar 2026 bis zum 31. Juli 2026. Ziel der Vereinbarung ist es, den operativen Betrieb dieser Geschäftseinheit während der Restrukturierungsphase sicherzustellen und gleichzeitig den Markteintritt der Delignit-Gruppe in Italien zu etablieren. Die Delignit AG prüft während der Mietlaufzeit die vollständige und dauerhafte Übernahme der Geschäftseinheit Rail und Marine. Eine entsprechende Entscheidung wurde bislang aber noch nicht getroffen.



Mit der Gründung der Delignit Technologies Italia S.r.l. verfolgt die Delignit AG mehrere strategische Zielsetzungen: Neben dem Ausbau der geographischen Präsenz soll insbesondere die Kernkompetenz der Schienenverkehrsindustrie weiter gestärkt werden. Langfristig soll Italien innerhalb der Gruppe zum Kompetenzzentrum im Bereich Rail weiterentwickelt werden. Darüber hinaus soll über die technologisch hochwertigen Lösungen von Bellotti die Erschließung des Marktsegments Yachtbau erfolgen.



Valentina und Pietro Bellotti, Vertreter der vierten Generation des Familienunternehmens, werden auch künftig wesentliche Führungspositionen innerhalb der Geschäftseinheit einnehmen, um Kontinuität und Know-how sicherzustellen.



Markus Büscher, CEO der Delignit AG:

„Wir freuen uns, dass zwei Unternehmen mit einer solch langen und stolzen Tradition und mit im Markt herausragenden Attributen in Qualität und Technologie für ökologisch nachhaltige Systemlösungen zusammenfinden. Dieser Schritt stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg dar, unsere strategische Zielgröße von 20 Mio. Euro Umsatz im Bereich Technological Applications zu erreichen.“



Pietro Bellotti, Bellotti S.p.A.:

„Wir sind dankbar und glücklich, dass mit dem Mietvertrag die Möglichkeit geschaffen worden ist, die Tradition der Bellotti unter einem so starken Dach wie der Delignit-Gruppe fortsetzen zu können.“



Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 soll mit dem Geschäftsbericht 2025 bis Ende April 2026 veröffentlicht werden.



Über den Delignit Konzern:



Der Delignit Konzern entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen Delignit ökologische Werkstoffe und Systemlösungen aus nachwachsenden Rohstoffen. Als anerkannter Entwicklungs-, Projekt- und Serienlieferant führender Automobilkonzerne ist der Delignit Konzern u. a. Weltmarktführer für die Belieferung der Automobilindustrie mit Laderaumschutz- und Ladungssicherungs-Systemen zur Ausstattung leichter Nutzfahrzeuge. Mit einer branchenweit einmaligen Anwendungsvielfalt und Fertigungstiefe bedient der Delignit Konzern zahlreiche weitere Technologiebranchen z. B. als weltweiter Systemlieferant namhafter Schienenfahrzeugkonzerne. Die Delignit-Lösungen verfügen über außergewöhnliche technische Eigenschaften und werden des Weiteren u. a. als Kofferraumladeboden in PKWs, Interieur-Ausstattungen für Reisemobile, Spezialböden für Fabrikations- und Logistikhallen sowie zur Verbesserung des Sicherheits-Standards von Gebäuden eingesetzt.



Aus europäischem Laubholz hergestellt, ist der Delignit-Werkstoff während seines gesamten Lebenszyklus CO2-neutral und stellt somit eine umweltfreundliche Alternative zu nicht-regenerativen Werkstoffen dar. Sein Einsatz verbessert nicht nur die ökologische Bilanz der Produkte der Delignit- Kunden, sondern ermöglicht es ihnen auch, die zunehmend strengen Anforderungen an Umweltverträglichkeit zu erfüllen. Mit der "Boost Your Sustainability"-Initiative belegt der Delignit Konzern sein langjähriges Bestreben, ökologische Nachhaltigkeit und Verantwortung zu fördern. Entdecken Sie auf https://www.delignit-sustainability.de/ mehr über dieses Engagement. Seit über 200 Jahren besteht das Unternehmen, welches im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist.



Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.delignit.com.



Kontakt:

Delignit AG

Königswinkel 2-6

32825 Blomberg

Tel. +49 5235 966-145

Fax +49 5235 966-351

eMail: ir@delignit.com

