EQS-News: ESPG gewinnt neuen langfristigen Ankermieter in einem Science Park in Ulm

ESPG gewinnt neuen langfristigen Ankermieter in einem Science Park in Ulm Köln, 27. Januar 2026 – Die European Science Park Group (ESPG), ein auf Wissenschaftsparks spezialisiertes Immobilienunternehmen, begrüßt einen neuen langfristigen Ankermieter aus dem medizinischem Bereich in einem Science Park in Ulm. Damit gelingt ESPG eine nahtlose Anschlussvermietung zum bisherigen Mieter Nokia und ein weiterer bedeutender Vermietungserfolg.



Der zehnjährige Mietvertrag läuft ab März 2026 und umfasst rund 3.300 Quadratmetern. Weiterhin wurde dem Mieter ein Vormietrecht für eine Fläche von 1.000 Quadratmetern eingeräumt. Nach Ausübung des Vormietrechts wäre die Immobilie wieder überwiegend vermietet. Die Flächen werden bis März 2026 von ESPG vollständig auf das Anforderungsprofil des Mieters ertüchtigt.



Ralf Nöcker, Vorstand der ESPG AG: „Unser Anspruch ist es, in unseren Science Parks innovativen Mietern die idealen Rahmenbedingungen für die Verwirklichung ihrer Pläne zu bieten. Die Neuvermietung zeigt, dass wir diesen Anspruch erfolgreich leben. Wir werden diesen Weg konsequent fortsetzen und weitere attraktive Arbeits- und Begegnungsräume für innovative Unternehmen schaffen – insbesondere in den Zukunftsfeldern Life Science, Green Tech und Digital.“



„Science City 7/1“ ist Teil des etablierten Innovations- und Forschungsclusters Ulm, in dem technologieorientierte Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Start-ups unter anderem aus den Bereichen Engineering, IT und Life Sciences ansässig sind. Die Immobilie befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Universität Ulm und bietet modern ausgestattete Büro- und Laborflächen mit flexiblen Nutzungsmöglichkeiten.



Markus Drews, Vorstand der ESPG AG: „Mit dem Vertragsabschluss gewinnen wir einen Mieter, der perfekt zur Ausrichtung unserer Science Parks passt – forschungsnah, zukunftsorientiert und gesellschaftlich relevant. Der nahtlose Übergang vom bisherigen Mieter unterstreicht die Attraktivität des Standorts und die Leistungsfähigkeit unseres Vermietungsmanagements. Sicherlich war in diesem Zusammenhang auch die Flexibilität, Verbindlichkeit sowie die Geschwindigkeit und nicht zuletzt das Engagement unseres Teams wesentlich für den Erfolg. Wir werden weiterhin aktiv neue Mieter suchen und sind guter Dinge oder schon bald weitere Mietverträge unterschreiben zu können.“





Über ESPG

Die European Science Park Group (ESPG) ist ein auf Science Parks spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau von Wissenschaftsparks, überwiegend geprägt von Mietern aus Zukunftsbranchen wie Biowissenschaften, grüne Technologien oder digitale Transformation, die von der Nähe zueinander und der direkten Nachbarschaft zu Universitäten, Kliniken oder Forschungsstandorten profitieren. Das Portfolio der ESPG umfasst bereits europaweit 16 Wissenschaftsparks mit einer Gesamtfläche von 126.000 Quadratmetern. Die Standorte sind in der Regel außerhalb der Metropolen angesiedelt, in Gebieten, die als Wissenschaftscluster gelten oder eine hohe Konzentration innovativer Unternehmen aufweisen.





