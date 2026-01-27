EQS-News: Fira de Barcelona: Barcelona wird die Zukunft der industriellen Energiespeicherung in Europa in einer neuen Veranstaltung verbinden

EQS-News: Fira de Barcelona / Schlagwort(e): Sonstiges

BARCELONA, Spanien, 27. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Im kommenden Herbst findet in der katalanischen Hauptstadt eine neue europäische Veranstaltung statt, auf der die neuesten Innovationen im Bereich Batterien und Energiespeichersysteme für industrielle Anwendungen und große Infrastrukturen vorgestellt werden. Vom 8. bis 9. September bringt die Battery & Energy Storage Tech Europe mehr als 100 Unternehmen und 2.000 Experten in der Fira de Barcelona zusammen, um Geschäfte anzukurbeln, Chancen zu entdecken und die wichtigsten Herausforderungen eines strategischen Sektors zu analysieren, um den Übergang zu einem nachhaltigeren Energiemodell zu beschleunigen und den Wandel der europäischen Industrie voranzutreiben.

The first edition of Battery & Energy Storage Tech Europe will be held in Fira de Barcelona's Gran Via venue from 8 to 9 September.

Die von der Fira de Barcelona in Zusammenarbeit mit 104-Media organisierte Battery & Energy Storage Tech Europe positioniert sich als strategische Plattform zur Förderung der industriellen und energetischen Unabhängigkeit des Kontinents, zu einer Zeit, in der Europa daran arbeitet, seine Abhängigkeit von externen Lieferanten zu verringern und eine Führungsrolle bei neuen technologischen Anwendungen zu übernehmen.

Zu diesem Zweck werden auf der Veranstaltung die bahnbrechendsten Fortschritte vorgestellt, die die Wertschöpfungskette des Sektors beleben: von neuen Materialien und Herstellungsverfahren bis hin zu Management- und Recyclingsystemen mit Anwendungen, die Netzspeicher, Langzeit-Energiesysteme, Luft- und Raumfahrttechnologien, Drohnen, Schienenverkehr und die Elektrifizierung der Schifffahrt umfassen.

„Die Battery Tech Europe wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, ein Treffpunkt für Unternehmen, Fachleute und Experten zu sein, an dem die großen Herausforderungen der Branche analysiert, Geschäftsmöglichkeiten generiert und Allianzen gefördert werden, die die Entwicklung einer für die Zukunft Europas wichtigen Industrie vorantreiben", betont der Direktor des Konferenzprogramms, Ken Davies.

Die neue Veranstaltung plant, 100 Aussteller aus ganz Europa im Veranstaltungsort Gran Via der Fira de Barcelona zusammenzubringen, darunter führende Technologieunternehmen, Forschungs- und Entwicklungszentren und Start-ups, die die nächste Generation fortschrittlicher Materialien, Entwicklungs- und Fertigungstechnologien, Design- und Batteriemanagementsysteme, Lebenszyklusmanagement, digitale Pässe und Recyclingtechnologien vorstellen werden.

Die Battery Tech & Energy Storage Europe wird diesen Ausstellungsbereich mit einem internationalen Kongress kombinieren, der sich mit Schlüsselthemen wie der Anwendung von Intelligenz im Batteriemanagement, dem Design nachhaltiger Systeme und neuen Investitionsstrategien zur Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit befassen wird. Darüber hinaus wird sie Networking-Räume und Präsentationen innovativer Projekte bieten, die Industrie, Forschung und öffentliche Verwaltung miteinander verbinden.

Mit dieser neuen Veranstaltung bekräftigt die Fira de Barcelona ihr Engagement für strategische und zukunftsorientierte Sektoren und festigt die Position der katalanischen Hauptstadt als Treffpunkt für die Energiebranche.

Foto -https://mma.prnewswire.com/media/2869316/Fira_de_Barcelona.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg

Fira de Barcelona Logo

https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/fira-de-barcelona-barcelona-wird-die-zukunft-der-industriellen-energiespeicherung-in-europa-in-einer-neuen-veranstaltung-verbinden-302671011.html

