EQS-News: Gründer-Spin-off einer Plattform für Digital Assets und Tokenisierung: Shyne Kapital führt proprietäre Technologie als vollständig gründereigenes Unternehmen weiter

Gründer-Spin-off einer Plattform für Digital Assets und Tokenisierung: Shyne Kapital führt proprietäre Technologie als vollständig gründereigenes Unternehmen weiter



27.01.2026 / 12:00 CET/CEST

Pressemitteilung

Gründer-Spin-off einer Plattform für Digital Assets und Tokenisierung:

Shyne Kapital führt proprietäre Technologie als vollständig gründereigenes Unternehmen weiter

Frankfurt am Main, 27.01.2026 — Die Shyne Kapital GmbH gibt bekannt, dass sie nun vollständig Eigentümerin der blockchainbasierten Investmentplattform ist, die ursprünglich von ihren Gründern und Gesellschaftern Daniel Andemeskel und Khai Uy Pham entwickelt wurde.

Die Plattform zählt zu den ersten End-to-End-Lösungen für Digital Assets. Die modulare White-Label-Plattform deckt den gesamten Investment-Lebenszyklus ab — vom Kunden-Onboarding und der Emission über den Handel bis hin zu Verwaltung und Reporting. Sie ermöglicht institutionellen Investoren und Asset Managern die Emission, Verwaltung und den Vertrieb Digitaler Assets in einem regulatorisch konformen Umfeld.

Mit dieser Transaktion setzt Shyne Kapital die Entwicklung der Plattform für Digital Assets und Tokenisierung der nächsten Generation als vollständig gründereigenes Unternehmen fort — geleitet von Unternehmern mit nachgewiesener Erfolgsbilanz sowohl im traditionellen als auch im dezentralen Finanzwesen. Daniel Andemeskel verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im globalen Investmentmanagement und in der Innovation, darunter verschiedene Führungs- und CEO-Positionen. Khai Uy Pham bringt über 20 Jahre Erfahrung in Emerging Technologies und globalem Produktmanagement im Investmentmanagement mit.

Über die Shyne Kapital GmbH

Shyne Kapital ist ein in Frankfurt ansässiges Unternehmen mit Fokus auf Digital Assets für institutionelle und private Kunden in einem regulierten Umfeld. Das Unternehmen befindet sich vollständig im Eigentum seiner Gründer und wird von diesen geführt.

Kontakt:Daniel Andemeskel / Khai Uy Pham - contact@shyne-kapital.com | Shyne Kapital GmbH - https://www.shyne-kapital.com/ | Kölner Strasse 2-4, 60327 Frankfurt am Main

