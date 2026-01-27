EQS-News: innoscripta SE veröffentlicht vorläufiges Jahresergebnis 2025

EQS-News: innoscripta SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

München, 27. Januar 2026

– Die innoscripta SE (das „Unternehmen“; ISIN: DE000A40QVM8), ein führender Anbieter cloudbasierter Softwarelösungen für die steuerliche Förderung von Forschung & Entwicklung (F&E) in Deutschland, veröffentlicht vorläufige, nicht testierte Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025:

Konzernumsatz: voraussichtlich nicht unter EUR 103,4 Mio. (Vorjahr: EUR 64,7 Mio.)

Konzern-EBIT: voraussichtlich nicht unter EUR 63,4 Mio. (Vorjahr: EUR 37,3 Mio.)

Michael Hohenester, Gründer und CEO von innoscripta, erklärt:

„

innoscripta setzt seinen stabilen und nachhaltigen Wachstumskurs fort. Treiber hierfür ist die anhaltend hohe Nachfrage sowohl seitens bestehender als auch neuer Kunden, was die Leistungsfähigkeit und Marktrelevanz unserer Softwarelösung für deutsche Unternehmen unterstreicht

.“

Alexander Meyer, Co-CEO und CFO, ergänzt:

„

Wir konnten den Konzernumsatz steigern und zugleich das EBIT weiter verbessern. Unser Fokus auf Effizienz und Kostendisziplin hat hierzu einen wichtigen Beitrag geleistet und unterstützt die Fortsetzung unseres Wachstumskurses im Geschäftsjahr 2025

.“

Aktuell sieht das Unternehmen alle Voraussetzungen gegeben, dass sich das Geschäft konsequent entlang des langfristigen Wachstumspfades fortsetzt.

innoscripta SE wird am

Dienstag

,

den 3. Februar 2025, um 15:00 Uhr MEZ

die vorläufigen Ergebnisse des Jahres 2025 in einer

Präsentation

vorstellen. Die Zugangsdaten stehen auf der Internetseite der innoscripta SE in dem Bereich „

Investoren

“ zur Verfügung.

Die genannten Zahlen basieren auf vorläufigen, nicht geprüften Daten. Änderungen im Zuge der Erstellung und Prüfung des Konzernabschlusses sind möglich.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Veröffentlichung kann spezifische zukunftsgerichtete Aussagen enthalten; z.B. Aussagen mit Begriffen wie „glauben”, „ausgehen” „annehmen”, „erwarten”, „vorhersagen”, „projizieren”, „können”, „könnten”, „mögen”, „werden” oder ähnlichen Ausdrücken. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die zu einer erheblichen Abweichung zwischen den tatsächlichen Ergebnissen, der finanziellen Situation, der Entwicklung oder der Leistung von innoscripta SE und den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommenen führen können. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die innoscripta SE übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Abgesehen von gesetzlichen Vorschriften hat innoscripta SE keine Intention oder Verpflichtung, diese Mitteilung zu aktualisieren oder sie nach dem Datum ihrer Veröffentlichung an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

ISIN: DE000A40QVM8

