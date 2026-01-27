EQS-News: KPS CAPITAL PARTNERS ERWIRBT EINE MEHRHEITSBETEILIGUNG AN NOVACEL VON COMPAGNIE CHARGEURS INVEST SA

EQS-News: KPS Capital Partners, LP / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

KPS CAPITAL PARTNERS ERWIRBT EINE MEHRHEITSBETEILIGUNG AN NOVACEL VON COMPAGNIE CHARGEURS INVEST SA



27.01.2026 / 04:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DAS NEUE UNTERNEHMEN WIRD EIN FÜHRENDER HERSTELLER VON OBERFLÄCHENSCHUTZLÖSUNGEN SEIN

COMPAGNIE CHARGEURS INVEST SA BEHÄLT 25 % DER ANTEILE

NEW YORK, 27. Januar 2026 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP („KPS") gab heute bekannt, dass es über eine neu gegründete Tochtergesellschaft eine endgültige Vereinbarung getroffen hat, nach der KPS eine Mehrheitsbeteiligung an Chargeurs Films de Protection SAS („Novacel" oder das „Unternehmen") erwerben wird. Der veräußernde Aktionär, Compagnie Chargeurs Invest SA („Chargeurs") (ENXTPA:CRI), wird an der Seite von KPS investieren und einen Anteil von 25 % am Unternehmen behalten. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2026 erwartet und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und Genehmigungen.

KPS Logo

Novacel ist ein weltweit führender Hersteller von Oberflächenschutzlösungen für die Endmärkte Gebäudeaußenbereiche, Gebäudeinnenausstattung, Industrie, Haushaltsgeräte und Transportwesen. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette von Lösungen an, darunter Prozess- und Schutzfolien, Bänder, Papiere und Spezialmaschinen. Novacel hat seinen Hauptsitz in Deville, Frankreich, beschäftigt rund 700 Mitarbeiter und betreibt sechs Produktionsstätten sowie drei Forschungs- und Entwicklungszentren in Frankreich, Italien und den Vereinigten Staaten.

Pierre de Villeméjane, Partner und Co-Head von KPS Mid-Cap Investments, sagte: „Wir freuen uns über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Novacel, einem Hersteller von differenzierten Oberflächenschutzlösungen mit einem vielfältigen Produktportfolio, einer breiten geografischen Präsenz, erstklassigen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und einem attraktiven Kundenstamm. Die Lösungen des Unternehmens sind für die Fertigungsprozesse seiner Kunden in einem breiten Spektrum von Anwendungen unverzichtbar. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten Managementteam von Novacel, um auf dieser großartigen Plattform aufzubauen. Die starke Marke Novacel, die renommierten Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und das Engagement für Qualität in Verbindung mit den strategischen, operativen und finanziellen Ressourcen von KPS bilden eine ideale Grundlage für künftiges Wachstum."

Philippe Denoix, Chief Executive Officer von Novacel, sagte: „KPS ist mit seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz in der Fertigung der ideale nächste Eigentümer von Novacel, das als unabhängiges Unternehmen in seine nächste Wachstumsphase eintritt. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit KPS und unserem talentierten Team, um unsere technische Führungsposition auszubauen und weiterhin neue, innovative und hochwertige Produkte zu liefern, die unseren Kunden einen erheblichen Mehrwert bieten. Das Engagement von KPS für herausragende Produktionsleistungen, betriebliche Verbesserungen und Innovationen wird es uns ermöglichen, die starke Marktposition von Novacel auszubauen und unsere Partnerschaften mit Kunden weltweit zu vertiefen."

Michaël Fribourg, Chairman und Chief Executive Officer von Chargeurs, sagte: „Die strategische Vision von KPS für Novacel und die nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Führung globaler Produktions- und Industrieunternehmen haben uns überzeugt. Die Investition von Chargeurs an der Seite von KPS unterstreicht unseren Glauben an das Ertragswachstum und das Wertschöpfungspotenzial des Unternehmens unter der Leitung von KPS, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit KPS die nächste Wachstumsphase von Novacel voranzutreiben, wobei der Schwerpunkt auf dem Aufbau von Fusionen und Übernahmen im Oberflächenschutzmarkt liegt."

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP fungierte als Rechtsberater und Rothschild & Co als Finanzberater von KPS.

Informationen zu NovacelNovacel ist ein weltweit führender Hersteller von Oberflächenschutzlösungen für die Endmärkte Gebäudeaußenbereiche, Gebäudeinnenausstattung, Industrie, Haushaltsgeräte und Transportwesen. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette von Lösungen an, darunter Prozess- und Schutzfolien, Bänder, Papiere und Spezialmaschinen. Novacel hat seinen Hauptsitz in Deville, Frankreich, beschäftigt rund 700 Mitarbeiter und betreibt sechs Produktionsstätten sowie drei Forschungs- und Entwicklungszentren in Frankreich, Italien und den Vereinigten Staaten. Weitere Informationen über Novacel finden Sie unter www.novacel-solutions.com.

Informationen zu Compagnie Chargeurs InvestCompagnie Chargeurs Invest (ENXTPA:CRI) ist ein gemischtes Industrie- und Finanzunternehmen mit einer Rolle als Betreiber und Entwickler von globalen Champions in Industrie und Dienstleistungen und als Investor mit einer Kultur des aktiven Portfoliomanagements von Unternehmen mit hoher Wertschöpfung. Compagnie Chargeurs Invest ist mit rund 2.600 Mitarbeitern in fast 100 Ländern tätig. Das Unternehmen stützt sich auf das langfristige Engagement der Groupe Familial Fribourg, einem engagierten Mehrheitsaktionär, sowie auf sein Portfolio von Vermögenswerten, um die großen Herausforderungen seiner Märkte zu bewältigen. Compagnie Chargeurs Invest erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 729,6 Millionen Euro. Weitere Informationen über Chargeurs finden Sie unter www.chargeurs.com.

Informationen zu KPS Capital PartnersKPS verwaltet über die mit ihm verbundenen Verwaltungsgesellschaften die KPS Special Situations Funds, eine Familie von Investmentfonds mit einem verwalteten Vermögen von 19,5 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. September 2025). Seit mehr als drei Jahrzehnten arbeiten die Partner von KPS ausschließlich an der Erzielung eines beträchtlichen Kapitalzuwachses durch kontrollierende Kapitalbeteiligungen an Produktions- und Industrieunternehmen in einer Vielzahl von Branchen, darunter Grundstoffe, Markenkonsumgüter, Gesundheits- und Luxusprodukte, Automobilteile, Investitionsgüter und allgemeine Produktion. KPS schafft Werte für seine Investoren, indem es konstruktiv mit talentierten Managementteams zusammenarbeitet, um Unternehmen zu verbessern, und erzielt Investitionsrenditen, indem es die strategische Position, die Wettbewerbsfähigkeit und die Rentabilität seiner Portfoliounternehmen strukturell verbessert, anstatt sich in erster Linie auf die finanzielle Hebelwirkung zu verlassen. Die Portfoliounternehmen der KPS Funds haben einen Gesamtjahresumsatz von ca. 21,2 Mrd. USD, betreiben 202 Produktionsstätten in 21 Ländern und beschäftigen direkt und über Joint Ventures weltweit ca. 55.000 Mitarbeiter (Stand: 30. September 2025). Die Anlagestrategie und die Portfoliounternehmen von KPS sind unter www.kpsfund.com ausführlich beschrieben.

KPS Mid-Cap konzentriert sich auf Investitionen im unteren Bereich des mittleren Marktes. KPS Mid-Cap zielt auf dieselbe Art von Anlagemöglichkeiten ab und verwendet dieselbe Anlagestrategie, die die Flaggschiff-Fonds von KPS seit über drei Jahrzehnten verfolgen. KPS Mid-Cap nutzt und profitiert von der globalen Plattform, dem Ruf, der Erfolgsbilanz, der Infrastruktur, den Best Practices, dem Wissen und der Erfahrung von KPS. Das KPS Mid-Cap-Investmentteam wird von den Partnern Pierre de Villeméjane und Ryan Harrison geleitet, die ein Team von erfahrenen und talentierten Fachleuten führen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2868924/KPS_Logo.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kps-capital-partners-erwirbt-eine-mehrheitsbeteiligung-an-novacel-von-compagnie-chargeurs-invest-sa-302670684.html

27.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2266272 27.01.2026 CET/CEST