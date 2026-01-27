EQS-News: MHH stellt wissenschaftliche Erkenntnisse zur Kaltplasma-Therapie bei Applikation in der Lunge im Februar 2026 im Rahmen einer Pressekonferenz vor

EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Sonstiges

MHH stellt wissenschaftliche Erkenntnisse zur Kaltplasma-Therapie bei Applikation in der Lunge im Februar 2026 im Rahmen einer Pressekonferenz vor



MHH stellt wissenschaftliche Erkenntnisse zur Kaltplasma-Therapie bei Applikation in der Lunge im Februar 2026 im Rahmen einer Pressekonferenz vor

Rellingen, 27. Januar 2026 – Am 12. Februar 2026 plant die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) – vertreten durch Prof. Dr. Hortense Slevogt – gemeinsam mit dem Team des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI) Braunschweig eine Pressekonferenz durchführen.

Im Mittelpunkt stehen die Vorstellung und wissenschaftliche Einordnung einer revolutionären Kaltplasma-Therapie zur Applikation in der Lunge. Für die Viromed Stakeholder sind die Erkenntnisse von hoher strategischer Bedeutung, da ein medizinischer Anwendungsbereich adressiert wird, in dem weltweit ein dringender, bislang unzureichend gelöster klinischer Bedarf besteht: schwere Lungeninfektionen – insbesondere bei vulnerablen Patienten sowie im intensivmedizinischen Umfeld. Die Relevanz ergibt sich insbesondere aus drei zentralen Faktoren:

Hohe globale Krankheitslast: Lungeninfektionen und damit verbundene Komplikationen betreffen jährlich Millionen von Patientinnen und Patienten weltweit und stellen eines der entscheidenden Probleme moderner Akut- und Intensivmedizin dar.

Wachsende therapeutische Grenzen: Die zunehmende Verbreitung antibiotikaresistenter Erreger verschärft die Situation zusätzlich und erhöht den Druck auf neue, wirksame Therapieansätze.

Neue physikalische Behandlungsoption: Die geplante Veröffentlichung eines innovativen, physikalischen Therapieprinzips für die Lunge steht potenziell für einen Paradigmenwechsel in der Infektionsbehandlung und eröffnet die Perspektive einer skalierbaren klinischen Anwendung.

Über die Viromed Medical AG

Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren.

www.viromed-medical-ag.de



Kontakt Viromed

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de



Pressekontakt

E-Mail: viromed@kirchhoff.de

