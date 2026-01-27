EQS-News: One Square Advisors GmbH: EUR 13 Mio. 8 % Smart Solutions Holding GmbH Schuldverschreibungen (ISIN DE000A1X3MS7 / WKN A1X3MS)

Emittent / Herausgeber: One Square Advisors GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Insolvenz

One Square Advisors GmbH: EUR 13 Mio. 8 % Smart Solutions Holding GmbH Schuldverschreibungen (ISIN DE000A1X3MS7 / WKN A1X3MS)



Sympatex Technologies GmbH und Smart Solutions Holding GmbH (vormals Sympatex Holding) haben am 22. Januar 2026 jeweils einen Insolvenzantrag gestellt, für die Sympatex Technologies GmbH wurde am Montag, den 25. Januar 2026 die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet, für die Smart Solutions Holding GmbH wurde Rechtsanwalt Oliver Schartl als Gutachter bestellt.

Beschlüsse der Gläubigerversammlung vom 01. Dezember 2017 zur Restrukturierung der Anleihe mit nicht-stimmberechtigten Stimmen gefasst

Gefasste Beschlüsse vermutlich nichtig

Im Falle der Nichtigkeit der Beschlüsse hätten Anleihegläubiger je Inhaberschuldverschreibung einen Anspruch auf Rückzahlung von rund EUR 32,5 Millionen bzw. ca. EUR 2.500 je Inhaberschuldverschreibung

Gemeinsamer Vertreter One Square unterstützt Anleihegläubiger bei der Durchsetzung ihrer Rechte

München 27. Januar 2026: Das Amtsgericht München hat am Montag, den 25. Januar die vorläufige Insolvenzverwaltung über das Vermögen des Münchener Textilunternehmens Sympatex Technologies GmbH angeordnet und den Rechtsanwalt Axel W. Bierbach von der Kanzlei Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen (München) zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Die Sympatex Technologies GmbH hatte am 22. Januar 2026 einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahren wegen Zahlungsunfähigkeit beim Amtsgericht München gestellt. Auch über das Vermögen der Smart Solutions Holding GmbH, Muttergesellschaft der Sympatex Technologies GmbH, wurde ein Insolvenzantrag gestellt. Zum Gutachter wurde Rechtsanwalt Oliver Schartl, ebenfalls von der Kanzlei Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen, bestellt.

Die Smart Solutions Holding GmbH ist die Emittentin der EUR 13 Mio. 8% Anleihe (ISIN DE000A1X3MS).

Die Staatsanwaltschaft München I hatte in den Ermittlungen zu einem Strafverfahren in Sachen Smart Solution Holding (vormals Sympatex Holding) den Verdacht zur Anklage gebracht, dass die in der Anleihegläubigerversammlung am 01. Dezember 2017 zur Abstimmung gestellten Beschlussvorschläge zur Restrukturierung der oben genannten Anleihe mit Stimmen beschlossen wurden, die den Gesellschaftern zuzurechnen sind.

Mit Urteil des Landgerichts München I vom 17.Oktober 2025 hat sich dieser Verdacht bestätigt. Die den Eigentümern zuzurechnenden Anleihen waren gem. § 6 SchVG nicht stimmberechtigt und die Vorschläge der Emittentin hätten keine Mehrheit gefunden, sondern sie wären abgelehnt worden.

Sollte die Nichtigkeit der Beschlüsse festgestellt werden, hätten die Anleihegläubiger den Anspruch auf Rückzahlung des Nominalbetrags in Höhe von € 13 Mio. (abzüglich der gezahlten Abfindung in Höhe von EUR 1,3 Mio.) sowie einen Anspruch auf Zahlung der Zinsen und Verzugszinsen seit 03. Dezember 2016.

Die Anleihegläubiger haben daher aus der Hauptforderung sowie den Zinsen und Verzugszinsen lt. Anleihebedingungen einen Anspruch gegen die Emittentin i.H.v. von rund EUR 2.500 je Inhaberschuldverschreibung oder ca. EUR 32,5 Millionen insgesamt.

Der gemeinsame Vertreter wird gem. §19, Abs.3 SchVG die Rechte aller Anleihegläubiger im Insolvenzverfahren wahrnehmen.

Interessierte Anleihegläubiger können sich unter sympatex@onesquareadvisors.com registrieren.

Kontakt:

One Square Advisors GmbH München E-Mail: sympatex@onesquareadvisors.com www.onesquareadvisors.com

