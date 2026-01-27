EQS-News: RoboMarkets erweitert den Zugang zu über 1.400 auf XETRA gehandelten Aktien und ETFs

EQS-News: RoboMarkets / Schlagwort(e): Produkteinführung

FRANKFURT AM MAIN, Deutschland, 27. Januar 2026 /PRNewswire/ -- RoboMarkets setzt den Ausbau seiner Plattform fort und bietet Tradern und Investoren moderne Tools, Echtzeit-Marktdaten sowie provisionsfreien* mit Tausenden globalen Finanzinstrumenten. Ab sofort erhalten Kunden Zugang zu über 1.400 auf XETRA gehandelten Aktien und ETFs – einem der größten und liquidesten Finanzmärkte Europas.

Erweitertes XETRA-Universum

Investoren profitieren von einem deutlich erweiterten Anlageuniversum, das europäische Blue-Chip-Unternehmen, innovative Wachstumsaktien, Index-ETFs, Sektor-ETFs, thematische ETFs sowie rohstoffbesicherte Instrumente umfasst. Diese Erweiterung ermöglicht eine effiziente Portfoliodiversifikation und eröffnet den Zugang zu führenden Trends in verschiedenen Branchen – von sauberer Energie über KI-Innovationen bis hin zu globalen Rohstoffen.

Zentrale Vorteile:

Hunderte neu verfügbare, auf XETRA gehandelte Aktien und ETFs

Transparente Preisstellung auf Basis von XETRA-Echtzeitmarktdaten

Zugang zu beliebten europäischen Emittenten und führenden Indexprodukten

Breitere Diversifikation durch thematische und diversifizierte Anlagestrategien

Wettbewerbsfähige Spreads auf allen Instrumenten

Denis Kiselev, Chief Product Officer bei RoboMarkets, kommentiert: „Die Erweiterung des Zugangs zu XETRA-Instrumenten stärkt unsere Mission, globalen Handel zugänglich, effizient und intelligent zu gestalten. Unsere Kunden können nun neue Anlagechancen in Europa erschließen, ihre Portfolios mit thematischen Strategien diversifizieren und mit vollständiger Transparenz handeln – alles über eine einzige Plattform."

Die Multi-Asset-Plattform von RoboMarkets bietet weiterhin professionellen und privaten Tradern umfassende Trading-Tools, kostenlose Marktdaten sowie provisionsfreien* Handel und unterstützt Kunden dabei, sich souverän auf den globalen Finanzmärkten zu bewegen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.robomarkets.de.

*- Bitte beachten Sie, dass RoboMarkets zwar kommissionsfreies Trading anbietet, jedoch auf alle Trades Spreads anfallen.

Über RoboMarkets

RoboMarkets ist eine eingetragene Marke und umfasst:

RoboMarkets Deutschland GmbH – ein deutscher Broker, der Finanzdienstleistungen ausschließlich für Einwohner der EU/EWR-Länder anbietet und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter der Registrierungsnummer 10154068 reguliert wird.

RoboMarkets Ltd – ein europäischer Broker, reguliert durch die Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) unter der Lizenznummer 191/13. Das Unternehmen bietet professionellen Tradern zuverlässigen Zugang zu mehreren Finanzmärkten zu wettbewerbsfähigen Konditionen.

RM Investment Bank Ltd – eine asiatische Investmentbank, reguliert durch die Labuan Financial Services Authority (Labuan FSA) unter der Lizenznummer 210138BI.

RFund AIFLNP V.C.I.C. Ltd – ein europäischer alternativer Investmentfonds, reguliert durch die CySEC unter der Lizenznummer LPAIF118/2014.

