EQS-News: # UnionPay in Davos 2026: Demonstration der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit Chinas für einen neuen globalen Entwicklungsplan

# UnionPay in Davos 2026: Demonstration der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit Chinas für einen neuen globalen Entwicklungsplan



27.01.2026 / 16:45 CET/CEST

DAVOS, Schweiz, 27. Januar 2026 /PRNewswire/ -- UnionPay wurde kürzlich zur Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF) in der Schweiz eingeladen (auch bekannt als Winter Davos). Am 21. Januar nahm Herr Dong Junfeng, Vorsitzender von UnionPay, als Diskussionsteilnehmer an einer thematischen Podiumsdiskussion mit dem Titel „Chinese Economy: Fully Emerged?" (Chinesische Wirtschaft: Vollständig herangereift?) teil. Während der Diskussion tauschte sich Herr Dong mit anderen Diskussionsteilnehmern über wichtige Themen aus, darunter Chinas wirtschaftliche Entwicklungstrends, innovationsgetriebenes Wachstum und Chinas Beitrag zur Weltwirtschaft. Der Dialog hob die starke Widerstandsfähigkeit und das Wachstumspotenzial der chinesischen Wirtschaft hervor und unterstrich die wichtige Rolle von UnionPay bei der Unterstützung des inländischen Wirtschaftswachstums in China, der Förderung neuer produktiver Kräfte und der Förderung der globalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit.

UnionPay innoviert den Zahlungsverkehr zur Förderung des Konsums in China

Inmitten zunehmender globaler wirtschaftlicher Risiken und Herausforderungen bleibt „Resilienz" ein charakteristisches Merkmal der chinesischen Wirtschaft. Im Jahr 2025 wuchs Chinas BIP im Vergleich zum Vorjahr um 5 % und überstieg insgesamt 140 Billionen CNY. Herr Dong wies darauf hin, dass Chinas langfristige Stabilität und sein nachhaltiges Wachstum auf mehrere positive Faktoren zurückzuführen sind, darunter die langfristige Entwicklungsplanung und die wirksame politische Steuerung durch die Regierung, die stärkere Dynamik der Marktteilnehmer, die Konsumsteigerung und die steigende Binnennachfrage, wobei die beiden letztgenannten Faktoren am wichtigsten sind.

Auf politischer Ebene treibt China weiterhin das neue Entwicklungsparadigma voran, in dem sich der inländische und der internationale Kreislauf gegenseitig verstärken. Der 15. Fünfjahresplan fordert ausdrücklich besondere Initiativen zur Förderung des Konsums und zur Ausweitung des Angebots an hochwertigen Konsumgütern und Dienstleistungen, um eine grundlegende Absicherung für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu gewährleisten.

Auf der Nachfrageseite entstehen in raschem Tempo neue Konsumtrends, Geschäftsmodelle und Anwendungsfälle. Daten von UnionPay zeigen ein stetiges Wachstum des digitalen Zahlungsverkehrs im chinesischen Konsumsektor. Neue Geschäftsmodelle wie Live-Streaming-E-Commerce, grenzüberschreitender E-Commerce, Instant-Retail und Sharing Economy gewinnen rasch an Bedeutung. Die Ausgaben für Wintersport und Tourismus sind um über 50 % gestiegen, während der grenzüberschreitende Zahlungsverkehr stetig gewachsen ist und die Inbound-Ausgaben um über 60 % zugenommen haben. Diese Trends deuten auf eine Verlagerung des Konsums privater Haushalte von traditionellen Gütern hin zu diversifizierten, hochwertigen und intelligenten Anwendungsfällen hin. Die strukturellen Veränderungen bei den Verbraucherausgaben verändern die Triebkräfte des Wirtschaftswachstums, da der Konsum sowohl von Waren als auch von Dienstleistungen und nicht mehr nur von Waren angetrieben wird. Diese Veränderungen haben den Übergang zu einer schlanken und maßgeschneiderten Produktion vorangetrieben und Innovationen in der Produktversorgung beschleunigt.

Im Einklang mit diesen Trends nutzt UnionPay seine Stärken im Zahlungsbereich und trägt durch technologische Innovationen und Serviceverbesserungen zur quantitativen und qualitativen Expansion des Verbrauchermarktes bei. Das Unternehmen hat ein Zahlungsnetzwerk aufgebaut, das Anwendungsfälle im Online- und stationären Handel sowohl auf dem heimischen als auch auf internationalen Märkten abdeckt, während gleichzeitig das Zahlungserlebnis optimiert und die Transaktionskosten gesenkt wurden. Diese Bemühungen haben das Konsumpotenzial effektiv freigesetzt und die wirtschaftliche Dynamik nachhaltig gefördert, wodurch UnionPay zu einem wichtigen Motor für das anhaltende Wirtschaftswachstum Chinas geworden ist.

KI-gestützte neue produktive Kräfte: UnionPay bemüht sich aktiv um den Aufbau eines KI-gestützten Ökosystems

Aufstrebende Bereiche wie künstliche Intelligenz (KI) entwickeln sich zu entscheidenden Triebkräften für Produktivitätssteigerungen und nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Herr Dong stellte fest, dass die weltweite KI-Begeisterung in den letzten Jahren zu Durchbrüchen bei großen Sprachmodellen, multimodalen Technologien und intelligenten Agenten geführt hat, was die breite Einführung von KI beschleunigt hat. Durch die Steigerung der Effizienz, die Optimierung von Modellen und die Transformation von Ökosystemen setzt KI neue produktive Kräfte frei und wird zu einem disruptiven Motor des Wirtschaftswachstums, wobei die Zahlungsbranche an der Spitze der KI-Anwendung steht.

Im Hinblick auf Effizienzsteigerungen trägt KI dazu bei, Kosten zu senken und die Effizienz in den Bereichen persönliche Produktivität, Unternehmensabläufe, industrielle Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung zu erhöhen, indem sie repetitive Aufgaben automatisiert, Entscheidungsprozesse optimiert, Produktionskapazitäten erweitert und Engpässe im Arbeitsablauf beseitigt. Im Bereich Zahlungssicherheit hat UnionPay ein intelligentes Risikokontrollsystem aufgebaut, in dem KI-gestützte Risikokontrollregeln eine solide Verteidigungslinie für die sichere und konforme Entwicklung des digitalen Zahlungsverkehrs bilden. Zur Optimierung des Serviceangebots hat UnionPay die App „Nihao China" für internationale Besucher in China eingeführt, die One-Stop-Services über intelligente Agenten auf Basis natürlicher Sprachinteraktion bietet, um personalisierten Zahlungsanforderungen gerecht zu werden.

Bei der Modelloptimierung ermöglicht KI den Branchen den Übergang von der passiven Ausführung von Anweisungen hin zu einer proaktiven Reaktion auf Bedürfnisse, wodurch eine Reihe neuer Geschäftsmodelle entsteht. In einer Zeit, in der weltweit führende Zahlungsunternehmen in den Bereich der agentenbasierten Zahlungen vorstoßen, übernimmt UnionPay mit der Einführung des MCP Agentic Payment Service eine Vorreiterrolle. Dieser Service integriert nicht nur herkömmliche Zahlungsfunktionen, sondern bietet auch ein innovatives, agentenbasiertes Zahlungserlebnis. Durch Gespräche können Nutzer den gesamten Prozess nahtlos abschließen – von der Äußerung ihrer Bedürfnisse bis zur endgültigen Zahlung. Diese Modellinnovation vereinfacht den Zahlungsvorgang und ermöglicht eine individuellere Gestaltung, während die Zahlung in den gesamten Kaufprozess integriert wird. Damit wird ein neuer Weg für die digitale Modernisierung kommerzieller Ökosysteme eröffnet.

Im Rahmen der Transformation des Ökosystems führt das Aufkommen des intelligenten Handels dazu, dass Unternehmen sich zunehmend von einem „erfahrungsorientierten" zu einem „daten- und informationsorientierten" Ansatz entwickeln. KI ermöglicht es, dass Zahlungen über ihre herkömmliche Rolle als reine Abrechnungsinstrumente hinausgehen und sich zu einer zentralen Infrastruktur für die intelligente Modernisierung wirtschaftlicher Aktivitäten entwickeln. Aufbauend auf dem neuen Vier-Parteien-Modell arbeitet UnionPay mit Branchenakteuren zusammen, um ein agensbasiertes Zahlungsökosystem zu erforschen und aufzubauen. Diese Bemühungen zielen darauf ab, eine chinesische Lösung für intelligente Zahlungsmethoden weltweit bereitzustellen und das Wachstum einer offeneren, kooperativeren und intelligenteren Zahlungsbranche voranzutreiben.

Vertiefung der globalen Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen: UnionPay verbindet die Welt mit der Brücke des Zahlungsverkehrs

In einer Welt, die von erhöhter Unsicherheit in der Handelspolitik und geopolitischen Spannungen geprägt ist, bleibt China entschlossen, eine weitreichende Öffnung voranzutreiben und der Welt durch seine eigene Entwicklung Chancen zu bieten. Als „Kapillaren" des grenzüberschreitenden Handels, der Investitionen und des zwischenmenschlichen Austauschs sind Zahlungen zu einem unverzichtbaren Bindeglied für eine engere internationale Zusammenarbeit geworden. Herr Dong betonte, dass Chinas anhaltendes Wirtschaftswachstum nicht nur dem Land selbst zugutekommt, sondern auch dazu beiträgt, stärkere Partnerschaften in weiteren Märkten weltweit aufzubauen. Durch die Förderung eines Entwicklungsmodells, das sich durch gleichberechtigte Zusammenarbeit und gegenseitigen Nutzen auszeichnet, teilt China die Vorteile einer stabilen Entwicklung und eines stabilen Wirtschaftswachstums mit der Welt.

Bis heute zählt China zu den drei wichtigsten Handelspartnern von über 150 Ländern und Regionen. Der massive Waren- und Dienstleistungsfluss von und zu den entwickelten Märkten, darunter hochwertige Industriegüter, Finanzdienstleistungen, medizinische Versorgung und Arzneimittel, hat den Schwellenländern enorme Exportmöglichkeiten und Entwicklungsperspektiven eröffnet. Dies hat die lokale Beschäftigung, die industrielle Modernisierung und die Verbesserung der Infrastruktur vorangetrieben und die Fähigkeiten zur selbsttragenden Entwicklung gestärkt.

Geleitet von der Politik der Öffnung auf hoher Ebene setzt UnionPay aktiv die internationale Entwicklungsstrategie um, die „Going Global" und „Bringing In" kombiniert, indem es sein globales Zahlungsnetzwerk kontinuierlich verbessert. Für das „Going Global" wurden insgesamt fast 300 Millionen UnionPay-Karten in 83 Ländern und Regionen außerhalb des chinesischen Festlands ausgegeben. Das Akzeptanznetzwerk von UnionPay erstreckt sich über 183 Länder und Regionen und umfasst mehr als 75 Millionen internationale Händler. Diese Erfolge haben den Grundstein für ein umfangreiches und mehrstufiges globales Zahlungsnetzwerk gelegt, das stabile und reibungslose Zahlungen für Investitionen, Handel und den Austausch zwischen China und der Welt ermöglicht. Als Reaktion auf den globalen Trend zum digitalen Bezahlen hat UnionPay ein vernetztes QR-Code-Zahlungsnetzwerk aufgebaut und fördert aktiv die Konnektivität der digitalen Infrastruktur und Spezifikationen in verschiedenen Märkten. Damit sollen Hindernisse im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr beseitigt werden.

Im Hinblick auf das „Bringing in" hat China die institutionelle Öffnung im Zahlungssektor vertieft, mit größerer Offenheit und umfassenderer internationaler Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit zwischen UnionPay und großen internationalen Kartensystemen wie American Express, Mastercard und Visa in den Bereichen Kartenausgabe, Akzeptanz, innovative Zahlungsmethoden und Infrastruktur hat den Zahlungsverkehr in China vereinfacht und den grenzüberschreitenden Austausch verbessert. In der Zwischenzeit integriert UnionPay aktiv hochwertige Ressourcen aus dem In- und Ausland, um ein offenes und kooperatives Ökosystem aufzubauen. Dabei werden innovative Kooperationsmodelle wie Network-to-Network (N2N) - und Government-to-Government (G2G) -Partnerschaften mit Kartensystemen, Clearing-Netzwerken und Internetplattformen erkundet. Ziel ist es, die Entwicklung eines neuen Vier-Parteien-Modells für grenzüberschreitende Zahlungen zu beschleunigen, das gemeinsame Vorteile und Win-Win-Ergebnisse bietet.

Da China mit seinem riesigen Markt und seinem etablierten Industriesystem weiterhin eine herausragende Stellung einnimmt, blickt UnionPay mit dem Ziel, den internationalen Markt zu bedienen, in die Zukunft. Mit dem Fokus auf die hochwertige Entwicklung der Zahlungsbranche wird das Unternehmen die technologische Innovation weiter vertiefen, die umfassende Integration neuer Technologien wie KI in Zahlungsdienste beschleunigen und so die Qualität und Effizienz der Dienstleistungen für die Realwirtschaft kontinuierlich verbessern. Durch die Förderung einer vernetzten und standardisierten Entwicklung des globalen Zahlungsmarktes strebt UnionPay an, seinen globalen Partnern, Händlern und Karteninhabern einen größeren Mehrwert zu bieten und einen noch größeren Beitrag zur globalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit und zum gemeinsamen Wohlstand zu leisten.

