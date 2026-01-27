EQS-PVR: ad pepper media International N.V.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
EQS Stimmrechtsmitteilung: ad pepper media International N.V.
ad pepper media International N.V.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

27.01.2026 / 09:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wir wurden über folgende Substantial-Holdings Notification informiert, die auf der Webseite der AFM (niederländische Authority for FinancialMarkets) veröffentlicht wurde.

Date of transaction 23 Jan 2026

Person obliged to notify N.R. Rentrop

Issuing institution Ad Pepper Media International N.V.

Registration Chamber of Commerce 27182121

Place of residence AMSTERDAM

Distribution in numbers

Type of shareNumber of sharesNumber of voting rightsCapital interestVoting rightsManner of disposalSettlement
Gewoon aandeel1.781.108,001.781.108,00ReëelReëelRechtstreeksIn contanten

Distribution in percentages

TypeTotal holdingDirectly realDirectly potentialIndirectly realIndirectly potential
Kapitaalbelang6,99 %6,99 %0,00 %0,00 %0,00 %
Stemrecht6,99 %6,99 %0,00 %0,00 %0,00 %

27.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ad pepper media International N.V.
Frankenstrasse 146
90461 Nürnberg
Deutschland
Internet:www.adpeppergroup.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2266312 27.01.2026 CET/CEST

