EQS-PVR: ad pepper media International N.V.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

ad pepper media International N.V.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
27.01.2026 / 09:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Wir wurden über folgende Substantial-Holdings Notification informiert, die auf der Webseite der AFM (niederländische Authority for FinancialMarkets) veröffentlicht wurde.
Date of transaction 23 Jan 2026
Person obliged to notify N.R. Rentrop
Issuing institution Ad Pepper Media International N.V.
Registration Chamber of Commerce 27182121
Place of residence AMSTERDAM
Distribution in numbers
|Type of share
|Number of shares
|Number of voting rights
|Capital interest
|Voting rights
|Manner of disposal
|Settlement
|Gewoon aandeel
|1.781.108,00
|1.781.108,00
|Reëel
|Reëel
|Rechtstreeks
|In contanten
Distribution in percentages
|Type
|Total holding
|Directly real
|Directly potential
|Indirectly real
|Indirectly potential
|Kapitaalbelang
|6,99 %
|6,99 %
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|Stemrecht
|6,99 %
|6,99 %
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ad pepper media International N.V.
|Frankenstrasse 146
|90461 Nürnberg
|Deutschland
|Internet:
|www.adpeppergroup.com
