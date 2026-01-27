EQS-PVR: ad pepper media International N.V.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: ad pepper media International N.V.

ad pepper media International N.V.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



27.01.2026 / 09:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Wir wurden über folgende Substantial-Holdings Notification informiert, die nach holländischem Recht veröffentlicht werden wird.

Date of transaction 23. Jan 2026 Person obliged to notify Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH + Co.KG Issuing institution Ad Pepper Media International N.V. Registration Chamber of Commerce 27182121 Place of residence AMSTERDAM

Distribution in numbers

Type of share Capital interest Voting rights Manner of disposal Number of shares Number of voting rights Settlement Gewoon aandeel Reëel Reëel Middellijk 0.00 0.00 Gewoon aandeel Reëel Reëel Middellijk 0.00 0.00

Substantial holding after change Totaal Rechtstreeks reëel Rechtstreeks potentieel Middellijk reëel Middellijk potentieel Capital 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Voting rights 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Wir wurden über folgende Substantial-Holdings Notification informiert, die nach holländischem Recht veröffentlicht werden wird.

Sprache: Deutsch Unternehmen: ad pepper media International N.V. Frankenstrasse 146 90461 Nürnberg Deutschland Internet: www.adpeppergroup.com

