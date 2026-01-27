EQS-PVR: ad pepper media International N.V.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group · Uhr
EQS Stimmrechtsmitteilung: ad pepper media International N.V.
ad pepper media International N.V.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
27.01.2026 / 09:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Wir wurden über folgende Substantial-Holdings Notification informiert, die nach holländischem Recht veröffentlicht werden wird.
|Date of transaction
|23. Jan 2026
|Person obliged to notify
|Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH + Co.KG
|Issuing institution
|Ad Pepper Media International N.V.
|Registration Chamber of Commerce
|27182121
|Place of residence
|AMSTERDAM
Distribution in numbers
|Type of share
|Capital interest
|Voting rights
|Manner of disposal
|Number of shares
|Number of voting rights
|Settlement
|Gewoon aandeel
|Reëel
|Reëel
|
|0.00
|0.00
|Gewoon aandeel
|Reëel
|Reëel
|
|0.00
|0.00
Substantial holding after change
|Totaal
|Rechtstreeks reëel
|Rechtstreeks potentieel
|Middellijk reëel
|Middellijk potentieel
|Capital
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|Voting rights
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ad pepper media International N.V.
|Frankenstrasse 146
|90461 Nürnberg
|Deutschland
|Internet:
|www.adpeppergroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2266532 27.01.2026 CET/CEST
