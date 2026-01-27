Etat 2027: Finanzministerium fordert von allen Ministerien Einsparungen

Berlin, 27. Jan (Reuters) - Das Bundesfinanzministerium verlangt bei der Aufstellung des Bundeshaushalts 2027 und der Finanzplanung von allen Ministerien Einsparungen.

Alle Ressorts seien ⁠in der Verantwortung, ‍zu struktureller Konsolidierung beizutragen, heißt es in einem Rundschreiben von Haushalts-Staatssekretär Steffen Meyer, das der Nachrichtenagentur Reuters ‌am Dienstag vorlag. Angesichts der "haushalts- und finanzpolitischen Gesamtsituation" seien die finanziellen Spielräume begrenzt. Das Ministerium ‍erwarte von den Ressorts eine grundlegende Überprüfung aller Ausgaben und eine klare Prioritätensetzung. Es müssten "alle einen Beitrag leisten, um die Handlungsbedarfe aufzulösen".

Als Handlungsbedarfe beschreiben Haushälter die Finanzierungslücken, die in der bisherigen Planung noch zu schließen sind. Meyer nennt keine ‍konkreten Zahlen. Aus dem Finanzministerium hieß es ⁠jedoch zuletzt, dass sich die Lücken allein für die Jahre 2027 bis 2029 auf über 140 Milliarden Euro summierten. Für 2027 ‍wird bislang ein Finanzloch von etwa 22 Milliarden Euro gesehen, das mithilfe einer Rücklage von über ⁠zehn Milliarden Euro im Etat nahezu halbiert werden könnte. Für die Jahre 2028 und 2029 soll die Lücke jeweils über 60 Milliarden Euro betragen. Die Ministerien sollen diese ‍Löcher nicht nur für ‌2027 stopfen. Das Gesamtpaket zur Auflösung der Handlungsbedarfe sei "in allen Jahren des neuen Finanzplans" abzubilden, fordert Meyer in dem Schreiben.

Demnach soll das Kabinett am 29. April 2026 die Eckwerte für den Etat beschließen. Der Regierungsentwurf für den Haushalt und den Finanzplan soll am 8. Juli 2026 vom Kabinett verabschiedet werden, bevor er Bundestag und Bundesrat zugeleitet wird.

