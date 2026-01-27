EU und Indien schließen Handelsabkommen - "Mutter aller Deals"

- von Shivangi Acharya und Philip Blenkinsop

Neu-Delhi, 27. Jan (Reuters) - Die Europäische Union und Indien haben sich auf ein weitreichendes Handelsabkommen geeinigt, das Zölle auf fast alle Waren abschafft und die Abhängigkeit von den USA verringern soll. Der am Dienstag besiegelte Pakt werde die EU-Exporte nach Indien bis 2032 voraussichtlich verdoppeln, teilten beide Seiten mit. ⁠Europäische Unternehmen könnten dadurch Zölle in ‍Höhe von vier Milliarden Euro einsparen. Indiens Premierminister Narendra Modi sprach von der "Mutter aller Deals", der riesige Chancen für die 1,4 Milliarden Menschen in seinem Land und Millionen Europäer eröffne. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte: "Europa und Indien schreiben heute Geschichte."

Für die deutschen Autobauer Volkswagen, ‌Mercedes-Benz und BMW bedeutet die Einigung einen verbesserten Zugang zu einem bislang stark abgeschotteten Markt. Indien senkt die Importzölle für Autos über einen Zeitraum von fünf Jahren von bis zu 110 Prozent auf zehn Prozent. Dies ‍gilt für eine Quote von 250.000 Fahrzeugen pro Jahr mit einem Wert von über 15.000 Euro. Unmittelbar nach Inkrafttreten sollen die Zölle für diese Fahrzeuge bereits auf 30 bis 35 Prozent fallen.

Die Chefs der drei deutschen Konzerne begrüßten das Abkommen entsprechend. Mercedes-Chef Ola Källenius sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Rande einer Wirtschaftskonferenz der "Welt" in Berlin, jede Bewegung Richtung Öffnung der Märkte und Stärkung des Handels sei für Deutschland und Europa positiv. BMW-Chef Oliver Zipse betonte: "Wir sind in Summe auf einem guten Weg. Was da entsteht, ist etwas Großartiges." Volkswagen-Chef Oliver Blume sagte: "Indien ist der drittgrößte Automobilmarkt der Welt in einer sehr dynamischen Entwicklung, und dort ‍sehen wir auch Potenzial für den Volkswagen-Konzern."

BREITE ZOLLSENKUNGEN UND AUSNAHMEN

Auch andere Branchen begrüßten das Abkommen. ⁠Der Verband der Chemieindustrie erklärte: "Für die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie eröffnet ein solches Abkommen bessere Exportchancen, mehr Wertschöpfung und robustere Lieferketten." Das Kiel Institut für Weltwirtschaft verwies auf eine eigene Studie, wonach eine vertiefte wirtschaftliche Integration der EU und Indiens den bilateralen Handel um 41 bis 65 Prozent steigern, die realen Einkommen beider Seiten um 0,12 bis 0,13 ‍Prozent des BIP erhöhen und Abhängigkeiten mit risikoreicheren Märkten verringern könnte.

Erwartet wird, dass die bilateralen Zölle um 96,6 Prozent reduziert werden. Die EU gewährt Zollfreiheit für 99,5 Prozent der Importe aus Indien über einen Zeitraum von sieben Jahren. Dies betrifft ⁠unter anderem Meeresfrüchte, Leder, Textilien, Chemikalien und Edelsteine. Landwirtschaftliche Produkte wie Soja, Rindfleisch, Zucker, Reis und Milchprodukte wurden von beiden Seiten aus dem Abkommen ausgeklammert. Bei alkoholischen Getränken fallen die Hürden deutlich: Die Zölle auf Wein sinken sofort von 150 auf 75 Prozent und später schrittweise auf 20 Prozent. Für Spirituosen werden die Abgaben auf 40 Prozent gesenkt.

Keine sofortige Erleichterung gibt es für indische Firmen beim neuen CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) der ‍EU. Indien habe jedoch die Zusage erhalten, dass Flexibilitäten eingeräumt würden, falls dies auch Drittstaaten ‌gewährt werde, hieß es. Zudem sagte die EU Finanzhilfen von 500 Millionen Euro über die nächsten zwei Jahre zu, um Indien bei der Senkung von Treibhausgasen zu unterstützen.

GEOPOLITISCHE NEUAUSRICHTUNG

Das Abkommen ist auch eine Reaktion auf die globalen Handelsspannungen. Die Verhandlungen gewannen an Fahrt, nachdem US-Präsident Donald Trump Strafzölle gegen Indien verhängt und Drohungen gegen europäische Partner ausgesprochen hatte. Kanadas Ministerpräsident Mark Carney hatte erst in der vergangenen Woche in Davos dazu aufgerufen, dass sich Mittelmächte zusammenschließen müssten, um nicht zum Opfer der Großmachtrivalitäten zu werden. Carney plant ebenfalls einen Besuch in Indien, um Verträge über Uran und Energie zu unterzeichnen.

Das Handelsvolumen zwischen Indien und der EU lag im Geschäftsjahr bis Ende März 2025 bei umgerechnet rund 115 Milliarden Euro. Damit ist die EU ein wichtigerer Handelspartner für Indien als die USA (111 Milliarden Euro) und China (108 Milliarden Euro).

Bis zur formalen Unterzeichnung ist jedoch noch Geduld gefragt. Die juristische Prüfung werde voraussichtlich fünf bis sechs Monate dauern, sagte ein indischer Regierungsvertreter. "Wir ⁠erwarten, dass das Abkommen innerhalb eines Jahres umgesetzt wird." Allerdings könnte es zu Verzögerungen kommen. Beim kürzlich geschlossenen Mercosur-Abkommen der EU mit südamerikanischen Staaten hat das Europäische Parlament den Europäischen Gerichtshof eingeschaltet, der das Abkommen nun juristisch prüfen soll.

