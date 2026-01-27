Europas Automarkt im Plus - Elektroautos gefragt

Berlin, 27. Jan (Reuters) - Europas Automarkt ist mit Zuwächsen aus dem Jahr 2025 gegangen.

Im Dezember wurden in der Europäischen Union 963.319 Fahrzeuge verkauft, das sind 5,8 Prozent mehr als im Vorjahr, ⁠wie der Branchenverband ‍ACEA am Dienstag mitteilte. Für das Gesamtjahr 2025 bleibt damit ein Plus von 1,8 Prozent auf gut 10,8 Millionen Fahrzeuge. Aufwärts ging es dabei bei ‌Elektroautos, von denen mit fast 1,9 Millionen Fahrzeugen 29,9 Prozent mehr verkauft wurden als vor Jahresfrist. Die Fahrzeuge kommen inzwischen ‍auf einen Marktanteil von 17,4 Prozent, das sind fast vier Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.

Allerdings reicht das nach Angaben des ACEA nicht aus, damit die Transition gelingt. ACEA-Generalsekretärin Sigrid de Vries sagte, Europa müsse die Rahmenbedingungen verbessern, vor allem den Ausbau der Ladeinfrastruktur, wettbewerbsfähige Strompreise sowie verlässliche Kaufanreize und Steuervergünstigungen in allen Mitgliedstaaten. "Das ist besonders wichtig, ‍wenn man die CO2-Vorgaben für 2030 ansieht, weil dann ⁠die Autobauer den Anteil der Elektroautos fast verdreifachen müssen, um Strafzahlungen zu entgehen."

Europa bleibt bei der Umstellung auf Elektroautos weiter gespalten. Während in Dänemark inzwischen vier von fünf verkauften Autos mit ‍Strom angetrieben werden und in den Niederlanden rund zwei Drittel, kommen Elektroautos in osteuropäischen Ländern wie Tschechien oder Ungarn nur auf einstellige ⁠Marktanteile. Auch Südeuropa hinkt hinterher.

Die beliebteste Antriebsart in der EU waren 2025 Hybridautos, die inwzischen auf einen Marktanteil von 34,5 Prozent kommen. Benzin- oder Dieselautos ohne elektrische Unterstützung kommen zusammen nur noch auf 35,5 Prozent Marktanteil. Der Erfolg ‍der Hybride bestätige die Notwendigkeit eines technologieoffenen ‌Ansatzes bei der Transition, sagte de Vries.

Bei den Herstellern baute der Volkswagen-Konzern seine führende Position weiter aus. Das Unternehmen mit den Marken Volkswagen, Skoda, Audi, Cupra und Porsche kommt inzwischen auf einen Marktanteil von 27,6 Prozent. Die Opel-Mutter Stellantis, zu der auch die Marken Peugeot, Citroen oder Fiat gehören, rutschte dagegen auf 15,3 Prozent ab. Auf dem dritten Platz steht Renault mit 11,5 Prozent. Das stärkste Wachstum schaffte der chinesische Hersteller BYD, der dreimal so viele Autos verkaufte wie im Vorjahr und beim Marktanteil inzwischen auf dem ⁠gleichen Niveau liegt wie der US-Elektroautobauer Tesla.

