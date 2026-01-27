Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.01.2026

Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 27. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
American AirlinesBericht Geschäftsjahr 2025
Atlas Copco ABericht Geschäftsjahr 2025
BoeingBericht Geschäftsjahr 2025
Canada NickelBericht Geschäftsjahr 2025
General MotorsBericht Geschäftsjahr 2025
Kimberly-ClarkBericht Geschäftsjahr 2025
LVMHBericht Geschäftsjahr 2025
NextEra EnergyBericht Geschäftsjahr 2025
Northrop GrummanBericht Geschäftsjahr 2025
RTX CorporationBericht Geschäftsjahr 2025
Seagate TechnologyBericht 2. Quartal 2026
Texas InstrumentsBericht Geschäftsjahr 2025
Union PacificBericht Geschäftsjahr 2025
UnitedHealth GroupBericht Geschäftsjahr 2025
UPSBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

