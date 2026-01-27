Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.01.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 27. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|American Airlines
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Atlas Copco A
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Boeing
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Canada Nickel
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|General Motors
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Kimberly-Clark
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|LVMH
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|NextEra Energy
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Northrop Grumman
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|RTX Corporation
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Seagate Technology
|Bericht 2. Quartal 2026
|Texas Instruments
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Union Pacific
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|UnitedHealth Group
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|UPS
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
