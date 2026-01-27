Gewinn von General Motors sinkt unter Last von Zöllen und E-Autos

27. Jan (Reuters) - Erhöhte US-Importzölle und milliardenschwere Belastungen durch sinkende Elektroauto-Nachfrage haben den Gewinn bei General Motors im vergangenen Jahr gedrückt.

Der bereinigte Betriebsgewinn sank 2025 gegenüber ⁠dem Vorjahr um fast ‍15 Prozent auf 12,7 Milliarden Dollar. Die Umsatzrendite verringerte sich bei stabilem Erlös von 185 Milliarden Dollar um einen Prozentpunkt ‌auf 6,9 Prozent, wie der größte US-Autobauer am Dienstag mitteilte. Die unter US-Präsident Donald Trump stark erhöhten Zölle, ‍etwa auf Importfahrzeuge aus Mexiko, belasteten GM mit rund drei Milliarden Dollar. Das Thema Elektromobilität schlug mit sechs Milliarden Dollar negativ zu Buche, durch sinkende Nachfrage in den USA und Entschädigungen an Zulieferer, denen GM nicht mehr die bestellten Teile abnahm.

Dennoch erwirtschaftete GM bei leichtem globalen Absatzanstieg ‍auf 6,2 Millionen Fahrzeuge und guten Verkäufen von ⁠Pickup-Trucks und SUVs in den USA rund zehn Milliarden Dollar verfügbare Mittel, soviel wie im Vorjahr. In China konnten die Amerikaner ihren Marktanteil von sieben Prozent verteidigen, ‍während der deutsche Rivale Volkswagen mehr als einen Prozentpunkt auf elf Prozent einbüßte. GM schloss das Jahr in ⁠China mit 600 Millionen Dollar Gewinn ab. GM-Chefin Mary Barra kündigte dank des stabilen Cashflows eine steigende Dividende und weitere Aktienrückkäufe im Gesamtvolumen von sechs Milliarden Dollar an. Das beflügelte den Aktienkurs vorbörslich.

Für ‍das laufende Jahr peilt Barra einen ‌höheren Gewinn in der Spanne von 13 bis 15 Milliarden Dollar an, was einem Margenziel von acht bis zehn Prozent entspricht. Der Absatz mit Verbrennerfahrzeugen am Hauptmarkt Nordamerika soll leicht steigen. Die Verluste mit Elektromobilität werden nach dem Rückbau von Produktionskapazitäten voraussichtlich geringer ausfallen. GM rechnet mit bis zu 750 Millionen Dollar Einsparungen durch das Aufweichen der Vorgaben zu Spritverbrauch und CO2-Emissionen durch die Trump-Administration. Die GM-Chefin bekräftigte gegenüber dem Sender CNBC jedoch, Elektroautos ⁠weiter als langfristiges Ziel zu verfolgen und an niedrigeren Kosten zu arbeiten.

