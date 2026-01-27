Goldpreis über 5.000 Dollar: Wie geht's weiter?

Wie auch in der Woche zuvor startete der Goldpreis die neue Handelswoche deutlich oberhalb des Schlusskurses vom vergangenen Freitag und "sprang" regelrecht auf ein neues Allzeithoch im Bereich von 5.100 Dollar je Feinunze.

Ein Blick auf den Wochenchart zeigt die imposante Kursrally beim Goldpreis und die enorme Beschleunigung in den vergangenen Wochen: Allein seit Anfang 2025 hat sich der Goldpreis ausgehend von einem Kursniveau um 2.600 Dollar je Feinunze annähernd verdoppelt.

Die Gründe für den Anstieg beim Goldpreis sind vielschichtig und können hier nachgelesen werden: "Wieso es immer noch Zeit für Gold ist". Sowohl vom absoluten Kursniveau als auch von der täglichen Schwankungsbreite bewegen wir uns aktuell auf historischen Höchstständen. Da kommen Gedanken an die Gamestop-Manie von vor fünf Jahren auf. Der Goldpreis-Anstieg mag fundamentale Gründe haben, die Kursbewegungen der vergangenen Tage mahnen allerdings klar zur Vorsicht.

Wie ist die aktuelle Lage aus charttechnischer Sicht zu bewerten?

5.000er-Marke als Unterstützung

Kurz- und mittelfristig ist der Goldpreis auf allen Zeitebenen extrem überhitzt. Aber: Das Aufwärtsmomentum ist derzeit immer noch sehr stark. Der gestrige Kurssprung wurde gestern am frühen Abend zwischenzeitlich durch einen so genannten "Sweep" (siehe Info-Box unten) wieder komplett egalisiert, bevor die Käufer erneut das Kommando übernahmen.

Ein „Sweep“ in einem starken Aufwärtstrend bei Gold beschreibt eine kurze, oft dynamische Bewegung unter ein wichtiges Zwischentief oder knapp über ein markantes Hoch, mit dem Ziel, Liquidität von zu früh eingestiegenen Long-Positionen oder späten Breakout-Käufern abzuholen, bevor der übergeordnete Aufwärtstrend fortgesetzt wird. Solche Sweeps sind für Gold typisch, weil große Marktteilnehmer in trendstarken Phasen gezielt Rücksetzer nutzen, um Positionen günstiger aufzubauen; übersetzt bedeutet „Sweep“ hier sinngemäß „Liquidität einsammeln“. Für Händler ist das wichtig, da diese Bewegungen häufig keine Trendwende anzeigen, sondern gesunde Korrekturen im Trend sind und helfen, Fehlausstiege zu vermeiden sowie bessere Einstiege in Richtung des Haupttrends zu finden.

Ein solcher kurzer, scharfer Ausverkauf im übergeordneten Aufwärtstrend führte den Kurs des Edelmetalls gestern Abend erneut in den Bereich des exponentiellen gleitenden Durchschnitts EMA50 im Stundenchart (blaue Linie im Chart), der etwa bei der 5.000-Dollar-Marke verläuft. So lange dieser viel beachtete gleitende Durchschnitt nicht nachhaltig und per Stundenschlusskurs unterboten wird, sind tendenziell weiter steigende Kurse wahrscheinlich.

Fällt die Unterstützung, müssten die Gold-Optimisten dagegen eine größere technische Korrektur von mehreren hundert Dollar je Feinunze einplanen. Kaufkurse sind das hier und heute in jedem Fall nicht mehr.

